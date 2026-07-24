33年ぶりの異例事態…大阪桐蔭、智辯学園らセンバツ出場の近畿勢が全滅【夏…

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今春の第98回選抜高校野球大会に出場した近畿勢6校は、24日までに各地方大会で敗退した。近畿地区のセンバツ出場校が1校も夏の甲子園に出場しないのは、1993年以来33年ぶりとなる。



最後まで勝ち残っていた神戸国際大付は、兵庫大会準決勝で明石商に延長10回タイブレークの末、5-6で敗れた。



神戸国際大付は初回に石原悠資郎の2ランで先制し、7回までに4-2とリード。しかし、9回2死二、三塁から同点打を浴びると、延長10回に2点を勝ち越された。その裏に押し出し四球で1点を返したものの、あと一歩及ばなかった。



今春のセンバツを制した大阪桐蔭は、大阪大会4回戦で大阪立命館に延長10回タイブレークの末、2-3で敗戦。史上初となる3度目の春夏連覇への道が断たれた。











センバツ準優勝の智辯学園も、奈良大会3回戦で奈良大付に6-9で逆転負け。初回に4点を先制しながらリードを守り切れず、センバツ決勝を戦った2校がそろって早い段階で姿を消した。



兵庫では、東洋大姫路が5回戦で加古川西に4-6で敗れた。初回に2点を先制したものの、2回に一挙6点を奪われ、反撃も届かなかった。



滋賀学園は準々決勝で滋賀短大付に4-11の7回コールド負け。近江も準決勝で彦根総合に2-5で敗れ、センバツ出場の2校はいずれも夏の代表には届かなかった。



今春のセンバツに出場した近畿勢は、大阪桐蔭、智辯学園、近江、滋賀学園、東洋大姫路、神戸国際大付の6校。全国屈指の強豪校がそろいながら、夏の甲子園出場校はゼロとなった。





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