







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は23日（日本時間24日）、本拠地ロジャース・センターで行われたタンパベイ・レイズ戦に「6番・三塁」で先発出場。休養日明けのスタメンで好守備を連発し、味方投手を何度も救った。



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3回、1死走者なしから7番のベン・ウィリアムソン選手の三遊間に飛んだ打球を捕ると、一回転して一塁へストライク送球。











続く8番のリッチー・パラシオス選手の打席では三遊間寄りに守備位置を取っていたが、叩きつけた打球は三塁方向へ。しかし、岡本選手は素早くダッシュし、ランニングスローでアウトに仕留めた。



4回にも1死走者なしから4番のビクター・メサ選手が放ったバウンドの高い打球をハーフバウンドで上手く捕球し、難なくアウトにした。



試合は3-1でブルージェイズが勝利。打撃ではオールスター明けの試合ではまだ安打がなく、22打数無安打と不振のトンネルを抜け出せずにいるが、守備では変わらぬプレーで勝利に貢献した。























【動画】打てなくても守備で貢献！岡本和真の”神守備”がこちら



MLB Japanの公式Xより













🔥今日の の華麗な好プレー集！

休養日明けのスタメンで好守備連発👏



左右の打球へ素早く対応

ショートバウンドにもうまく合わせ

正確な回転スローにランニングスロー💪 の勝利に貢献しました！

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【了】