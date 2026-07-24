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24日のプロ野球公示で、阪神タイガースはデルミス・ガルシア選手を一軍登録した。







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21日に獲得を発表されたばかりの新戦力が、入団4日目でスピード昇格。



22日のファーム・横浜DeNAベイスターズ戦では来日初実戦で左中間に第1号を放ち、鮮烈なアピールを見せた。











23日の同戦でも左翼でスタメン出場し、途中から一塁も守るなど攻守で新天地に順応を見せていた。



ドミニカ共和国出身の28歳。2022年にアスレチックスでメジャーデビューし、通算39試合で24安打・5本塁打・20打点をマーク。マイナーでは636試合で132本塁打という長打力を誇る。



NPB入りを目指し今季から四国アイランドリーグplus高知でプレーし、40試合で打率.301・18本塁打・43打点という圧倒的な成績を残していた大型外野手がいよいよ甲子園デビューに挑む。



今日から阪神は1ゲーム差で首位を争う巨人との三連戦。 この首位攻防戦を制し、勢いを保ってオールスターブレイクに入りたい。



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