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24日のプロ野球公示で、阪神タイガースは及川雅貴投手を一軍登録した。







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13日に登録を抹消され、今季2度目の二軍降格。抹消時点では21試合登板で1勝1敗・2ホールド、防御率4.82と本来の安定感を欠いていた。ファームで状態を見直し、約2週間ぶりの一軍復帰となる。



横浜高から2019年ドラフト3位で入団した25歳の左腕。











昨季はリーグトップの66試合に登板し防御率0.87という圧倒的な成績を残し、NPB新記録となる18試合連続ホールドを達成するなど、勝利の方程式の一角として絶対的な安定感を誇った。



今季は開幕から勝ちパターンとして起用されたが、3月30日の読売ジャイアンツ戦でソロを被弾、4月2日の横浜DeNAベイスターズ戦でも失点するなど立ち上がりから苦戦し、4月3日に一度目の登録抹消を経験した経緯もある。



切れ味鋭いスライダーとカットボールを武器に、再びチームの勝ちパターンに名乗りを上げる。



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