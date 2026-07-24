







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。既に様々なトレード案も浮上している中、米メディア『ドジャースウェイ』は、ロサンゼルス・エンゼルスを交えた三角トレードの可能性に言及している。



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同メディアは「オレンジカウンティレジスターのジェフ・フレッチャー記者は三角トレード案をXに投稿した。単なる“思考実験”だったのかもしれないが、そのアイデアには一考の価値がある。内容はエンゼルスがリード・デトマーズ投手、またはホセ・ソリアーノ投手をタイガースへ、タイガースがスクーバルをドジャースへ、そしてドジャースがトッププロスペクト3～4人をエンゼルスへ放出するというものだ」と言及。



続けて、「タイガースはデトマーズを獲得すれば、浮いた資金を2027年以降へ向けた補強へ回すことができる」、「ドジャースが放出するプロスペクトは、デトマーズ獲得の対価という位置づけになるため、放出をいくらか抑えられる可能性がある」、「エンゼルスはドジャースのトッププロスペクトを複数獲得できれば、再建の目的を果たせるだけでなく、地元のライバル球団からこれだけの見返りを引き出したという点でも大きな成果となる」と各球団のメリットを指摘している。



実現すれば球界激震のトレードになることは確実だが、今後現実味を帯びることは果たしてあるのだろうか。











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