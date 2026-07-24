大阪大会のベスト4決定！　履正社が延長タイブレーク制す…公立校・生野は8…

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第108回全国高校野球選手権大阪大会は24日、GOSANDO南港球場と大阪シティ信用金庫スタジアムで準々決勝4試合が行われ、ベスト4が出そろった。



今春の大阪大会を制した履正社は、近大付との接戦を延長10回タイブレークの末、7-1で制した。



履正社は初回、北西華一の適時打で1点を先制。その後は追加点を奪えず、8回に同点とされたが、延長10回に打線がつながって一挙6点を奪い、試合を決めた。先発の木村颯は9回途中を1失点に抑える力投を見せ、準決勝進出へ導いた。



箕面学園は大商大に3-2で逆転勝ち。2点を追う7回に3点を奪って試合をひっくり返すと、終盤の反撃をしのぎ、接戦をものにした。4回戦では桜宮、5回戦では大阪桐蔭を破った大阪立命館を下しており、勢いに乗ってベスト4に名を連ねた。











金光大阪は関大北陽に4-1で勝利した。初回、2死満塁から中川侑大の2点適時打で先制すると、4回には坂本拓美の適時二塁打で追加点。7回にも太田真暉の適時二塁打でリードを広げた。投げては先発の岸一希が8回1失点の好投で、準決勝進出を決めた。



東海大大阪仰星は生野に5-2で勝利した。3回、尾崎玲志の走者一掃となる3点適時二塁打で先制すると、5回にも尾崎の適時二塁打で追加点。生野は5回に1点、8回にも1点を返したが、東海大大阪仰星は9回に瀬戸健斗のソロ本塁打で再び突き放した。



準決勝には、履正社、箕面学園、金光大阪、東海大大阪仰星が進出。準決勝は26日、決勝は28日に行われる。









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