神奈川決勝は横浜―桐光学園！　夏の決勝での対決は2011年以来15年ぶり【夏…

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第108回全国高校野球選手権神奈川大会は24日、横浜スタジアムで準決勝2試合が行われ、横浜と桐光学園が決勝進出を決めた。



今春の神奈川県大会と関東大会を制した横浜は、2023年夏の甲子園王者・慶応義塾に4-0で勝利した。



横浜は2回、江坂佳史の2点適時二塁打と千島大翼の適時打で3点を先制。3回にも安食琥太郎の適時打で1点を加え、序盤にリードを広げた。











投げては先発・織田翔希が自己最速を更新する157キロを計測するなど、慶応義塾打線を圧倒。7回途中まで無安打に抑えると、小林鉄三郎、池田聖摩とつなぎ、9回2死まで無安打リレーを続けた。最後は安打を許したものの、3投手で1安打完封。4季連続の甲子園出場に王手をかけた。



桐光学園は鎌倉学園との一戦を10-5で制した。序盤に1-3とリードを許したが、4回に近藤陽太の2点適時二塁打などで逆転。その後、再びリードを奪われたものの、7回に周東希虎の適時打で5-5の同点に追いついた。8回には黄泰崇、周東の適時打などで一挙4点を奪って勝ち越すと、9回にも1点を加えて突き放した。



夏の神奈川大会決勝で横浜と桐光学園が対戦するのは、横浜が2-1で勝利した2011年以来、15年ぶり。横浜は4季連続、桐光学園は2012年以来14年ぶりとなる夏の甲子園出場を目指す。



決勝は26日に横浜スタジアムで行われる。







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