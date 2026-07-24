Jリーグは24日、2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップのフジテレビおよびスカパー！での放送・配信が決定したことを発表した。

Jリーグは「この度、9月2日（水）より開幕する2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップのフジテレビ、スカパー！での放送・配信が決定いたしました。各チャンネルにて、全65試合をライブ放映・配信いたします」と発表。「1stラウンド2回戦以降につきましては、決定次第お知らせいたします」としている。

2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの放送・配信に関する詳細は、次の通り。

■2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド1回戦（9月2日（水）開催）

開催日：9月2日（水）

キックオフ：18:30

対戦カード：ヴァンラーレ八戸 vs. 栃木シティ

スタジアム：プラスタ

放送：フジテレビ TWO／スカパー！

配信：FOD／スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：18:30

対戦カード：SC相模原 vs. ジュビロ磐田

スタジアム：ギオンス

放送：フジテレビ NEXT／スカパー！

配信：FOD／スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：ザスパ群馬 vs. アルビレックス新潟

スタジアム：正田スタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：ツエーゲン金沢 vs. FC今治

スタジアム：石川西部

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：FC岐阜 vs. 徳島ヴォルティス

スタジアム：ヒマスタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：FC大阪 vs. ヴァンフォーレ甲府

スタジアム：たけびし

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：奈良クラブ vs. サガン鳥栖

スタジアム：ロートF

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：ガイナーレ鳥取 vs. RB大宮アルディージャ

スタジアム：Axis

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：レノファ山口FC vs. 藤枝MYFC

スタジアム：みらスタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：愛媛FC vs. ブラウブリッツ秋田

スタジアム：ニンスタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：ギラヴァンツ北九州 vs. いわきFC

スタジアム：ミクスタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：ロアッソ熊本 vs. 大分トリニータ

スタジアム：えがおS

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：テゲバジャーロ宮崎 vs. カターレ富山

スタジアム：いちご

放送：スカパー！

配信：FOD／スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：鹿児島ユナイテッドFC vs. 北海道コンサドーレ札幌

スタジアム：白波スタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月2日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：FC琉球 vs. 横浜FC

スタジアム：沖縄県陸

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

■2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド1回戦（9月9日（水）開催）

開催日：9月9日（水）

キックオフ：18:30

対戦カード：レイラック滋賀FC vs. 東京ヴェルディ

スタジアム：ハトスタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月9日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：福島ユナイテッドFC vs. ベガルタ仙台

スタジアム：とうスタ

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月9日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：栃木SC vs. モンテディオ山形

スタジアム：カンセキ

放送：フジテレビ NEXT／スカパー！

配信：FOD／スカパー！動画ストア

開催日：9月9日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：松本山雅FC vs. 湘南ベルマーレ

スタジアム：サンアル

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア

開催日：9月9日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：AC長野パルセイロ vs. 水戸ホーリーホック

スタジアム：長野U

放送：フジテレビ TWO／スカパー！

配信：FOD／スカパー！動画ストア

開催日：9月9日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：カマタマーレ讃岐 vs. ジェフユナイテッド千葉

スタジアム：メグスタ

放送：フジテレビ ONE／スカパー！

配信：FOD／スカパー！動画ストア

開催日：9月9日（水）

キックオフ：19:00

対戦カード：高知ユナイテッドSC vs. V・ファーレン長崎

スタジアム：ギケンス

放送：スカパー！

配信：スカパー！動画ストア