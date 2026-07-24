Jリーグは24日、2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップのフジテレビおよびスカパー！での放送・配信が決定したことを発表した。
Jリーグは「この度、9月2日（水）より開幕する2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップのフジテレビ、スカパー！での放送・配信が決定いたしました。各チャンネルにて、全65試合をライブ放映・配信いたします」と発表。「1stラウンド2回戦以降につきましては、決定次第お知らせいたします」としている。
2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの放送・配信に関する詳細は、次の通り。
■2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド1回戦（9月2日（水）開催）
開催日：9月2日（水）
キックオフ：18:30
対戦カード：ヴァンラーレ八戸 vs. 栃木シティ
スタジアム：プラスタ
放送：フジテレビ TWO／スカパー！
配信：FOD／スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：18:30
対戦カード：SC相模原 vs. ジュビロ磐田
スタジアム：ギオンス
放送：フジテレビ NEXT／スカパー！
配信：FOD／スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：ザスパ群馬 vs. アルビレックス新潟
スタジアム：正田スタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：ツエーゲン金沢 vs. FC今治
スタジアム：石川西部
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：FC岐阜 vs. 徳島ヴォルティス
スタジアム：ヒマスタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：FC大阪 vs. ヴァンフォーレ甲府
スタジアム：たけびし
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：奈良クラブ vs. サガン鳥栖
スタジアム：ロートF
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：ガイナーレ鳥取 vs. RB大宮アルディージャ
スタジアム：Axis
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：レノファ山口FC vs. 藤枝MYFC
スタジアム：みらスタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：愛媛FC vs. ブラウブリッツ秋田
スタジアム：ニンスタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：ギラヴァンツ北九州 vs. いわきFC
スタジアム：ミクスタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：ロアッソ熊本 vs. 大分トリニータ
スタジアム：えがおS
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：テゲバジャーロ宮崎 vs. カターレ富山
スタジアム：いちご
放送：スカパー！
配信：FOD／スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：鹿児島ユナイテッドFC vs. 北海道コンサドーレ札幌
スタジアム：白波スタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月2日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：FC琉球 vs. 横浜FC
スタジアム：沖縄県陸
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
■2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド1回戦（9月9日（水）開催）
開催日：9月9日（水）
キックオフ：18:30
対戦カード：レイラック滋賀FC vs. 東京ヴェルディ
スタジアム：ハトスタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月9日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：福島ユナイテッドFC vs. ベガルタ仙台
スタジアム：とうスタ
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月9日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：栃木SC vs. モンテディオ山形
スタジアム：カンセキ
放送：フジテレビ NEXT／スカパー！
配信：FOD／スカパー！動画ストア
開催日：9月9日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：松本山雅FC vs. 湘南ベルマーレ
スタジアム：サンアル
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア
開催日：9月9日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：AC長野パルセイロ vs. 水戸ホーリーホック
スタジアム：長野U
放送：フジテレビ TWO／スカパー！
配信：FOD／スカパー！動画ストア
開催日：9月9日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：カマタマーレ讃岐 vs. ジェフユナイテッド千葉
スタジアム：メグスタ
放送：フジテレビ ONE／スカパー！
配信：FOD／スカパー！動画ストア
開催日：9月9日（水）
キックオフ：19:00
対戦カード：高知ユナイテッドSC vs. V・ファーレン長崎
スタジアム：ギケンス
放送：スカパー！
配信：スカパー！動画ストア