







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手は23日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われたオリックス・バファローズ戦に代打出場。試合に終止符を打つサヨナラタイムリーを放った。







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9回に同点に追いつかれた後に1死満塁の好機を作り、野村勇選手の代打で登場した柳田選手。オリックス6番手の椋木蓮投手が投じた3球目の直球を鋭く捉えて、中堅手の頭上を襲う打球を放った。











中堅手の渡部遼人選手のグラブに白球が収まったかに見えたが、わずかに及ばず三塁走者の牧原大成選手がホームに生還し、サヨナラ勝ちとなった。



柳田選手はプロ16年目にして初めてとなる代打でのサヨナラ打を記録し、ベンチから駆け寄ったチームメイトから祝福を受けた。



広島商高、広島経済大を経て2010年ドラフト2位で入団した37歳のベテラン。今季はここまで79試合に出場し打率.267・11本塁打・40打点をマークしており、7月は打率.352と好調を維持している。























【動画】プロ16年目で初めての快挙！柳田悠岐が放った代打サヨナラタイムリー

DAZNベースボールのXより













舞台は整っていた。



9回裏 代打 柳田悠岐

サヨナラタイムリー！

※リクエストも判定はそのまま



⚾️ソフトバンク×オリックス

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【了】