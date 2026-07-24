日本野球機構は24日、マイナビオールスターゲーム2026の出場選手の変更を発表した。

大勢（巨人）はセ・リーグ中継ぎ投手部門ファン投票でオールスター選出を決めていたが、右肘関節痛のため辞退。補充選手として船迫大雅（巨人）が出場することが決まった。船迫は今季ここまで30試合に登板して、2勝1敗14ホールド、防御率2.84の成績を残している。

▼ 辞退選手

大勢（巨人）右肘関節痛のため

▼ 補充選手

船迫大雅（巨人）