







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの万波中正選手は23日、敵地・ベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「4番・右翼」で先発出場。通算100本塁打達成となる第18号2ランホームランを放った。







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6回、6点リードで迎えた第4打席。西武3番手の上田大河投手が投じた2球目のカーブを完璧に捉えて、弾丸ライナーで左翼スタンドに叩き込んだ。











満面の笑みでダイヤモンドを一周し、記念すべき一発を祝った。



万波は横浜高から2018年ドラフト4位で入団した26歳。プロ8年目の今季は91試合で打率.270・18本塁打・46打点と自己最高ペースの活躍を見せている。



試合は野村佑希選手、フランミル・レイエス選手も本塁打を放つなど打線が爆発し、11-2で日本ハムが快勝した。

























【動画】満面の笑みでダイヤモンド一周！万波中正が通算100本塁打を達成した瞬間がこちら

DAZNベースボールのXより









何本まで積み上げるのか



万波中正 通算100本塁打達成

満面の笑みでダイヤモンドを駆け抜けた



⚾️西武×日本ハム

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【了】