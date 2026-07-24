静岡大会ベスト4の顔ぶれは？ 伝統校・静岡が敗退　聖隷クリストファーは7…

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第108回全国高校野球選手権静岡大会は23日、準々決勝4試合が行われ、磐田東、聖隷クリストファー、加藤学園、常葉大菊川のベスト4が出そろった。昨夏代表の聖隷クリストファーが7回コールドで勝ち上がり、常葉大菊川は8年ぶりとなる準決勝進出を決めた。



磐田東は藤枝明誠に4-1で逆転勝ち。3回に先制を許したものの、5回に同点とすると、6回に3点を奪って勝ち越した。投手陣もその後の反撃を許さず、5年ぶりのベスト4入りを果たした。



聖隷クリストファーは桐陽に9-1で7回コールド勝ちを収めた。2回に2点を先制すると、その後も着実に加点し、5回には一挙4得点。主戦左腕の高部陸が6回を4安打1失点、7奪三振と好投し、3年連続で準決勝へ駒を進めた。











加藤学園は静岡に7-2で勝利した。初回に3点を先制すると、5回に1点、6回には3点を追加してリードを広げた。投手陣は静岡に11安打を許しながらも、要所を締めて2年ぶりの4強入りを決めた。



常葉大菊川は富士市立を7-3で下した。初回に2点を先制されたが、3回に野崎立真の2ランで同点。再び勝ち越された後も追いつくと、6回に逆転し、終盤にも得点を重ねた。2度のビハインドを跳ね返し、2018年以来8年ぶりとなるベスト4進出を果たした。



準決勝は25日、決勝は27日に行われる。









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