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読売ジャイアンツの荒巻悠選手は23日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦6回戦の北海道日本ハムファイターズ戦に「8番・三塁」で先発出場。ファーム第4号となる特大本塁打を放った。







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5回、2死走者なしで迎えた第2打席。日本ハム4番手の山城航太郎投手が投じた3球目の直球を完璧に捉えて、右中間スタンドに突き刺した。











祐誠高、上武大を経て2024年ドラフト3位で入団した23歳。長打力と選球眼の良さが持ち味の内野手で、ルーキーイヤーの昨季は31試合の出場で打率.296をマークするなど手応えをつかんだ。



今季はファームで63試合に出場し打率.220・4本塁打の成績を残している。



20日の千葉ロッテマリーンズ戦でも本塁打を放っており、直近2試合で計2本塁打と状態が上向いている。



持ち味の長打力に磨きをかけ、一軍昇格へ猛アピールを続ける。























【動画】確信の一発！荒巻悠がファームで放った特大の第4号ソロホームランがこちら



DAZNベースボールのXより





アーチストの弾道



荒巻悠 確信の一発！

1軍昇格に向けてアピール成功か！



⚾巨人×日本ハム（ファーム）

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【了】