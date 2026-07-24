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第108回全国高校野球選手権神奈川大会は24日、横浜スタジアムで準決勝第1試合が行われ、慶應義塾は横浜に0-4で敗れた。打線は8回まで無安打に抑えられたが、9回2死から安打を放ち、土壇場で継投ノーヒットノーランを阻止した。



横浜の先発・織田翔希は、150キロを超える直球を軸に慶應義塾打線を圧倒した。慶應義塾は3回、2死から9番・延末遵太が四球を選んでこの試合初めて走者を出したが、後続が倒れて無得点。5回にも四球で出塁したものの、得点には結びつかなかった。



織田はその後も快投を続け、横浜は途中から小林鉄三郎へ継投。慶應義塾は8回、代打の橋本周磨と長谷川海輝が四死球で出塁して2死二、三塁の好機をつくったが、あと一本が出ず、無安打のまま最終回を迎えた。











横浜は9回2死から、遊撃を守っていた池田聖摩をマウンドへ送った。しかし、ここで慶應義塾の5番・檀上直太郎が安打を放ち、無安打無得点を回避。横浜は継投ノーヒットノーラン達成をあと1人のところで逃したものの、後続を断って完封勝利を収めた。



横浜打線は2回、江坂佳史と千島大翼の適時二塁打などで3点を先制。3回にも安食琥太郎の適時打で1点を加え、序盤に奪った4点のリードを守り切った。



慶應義塾は2023年夏の神奈川大会決勝で横浜を6-5で破り、そのまま甲子園でも全国制覇を達成。しかし、3年ぶりとなった夏の直接対決では横浜投手陣を攻略できず、決勝進出を逃した。



勝利した横浜は、2年連続の夏の甲子園出場まであと1勝に迫った。









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