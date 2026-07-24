







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが球界最高の投手とされるタリク・スクーバル投手のトレード獲得に動く場合、争奪戦相手になるとみられていたミルウォーキー・ブルワーズが手を引く可能性がある。これで、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは大型トレードを実現しやすい状況になった。米メディア『スポーツ・ノート』のジェイソン・ブルゴス記者が言及した。



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ドジャースはメジャー最高勝率まで0.5ゲーム差につけているが、現在も完全な戦力ではない。今後は負傷者リスト（IL）から複数の主力が復帰する見通しであり、大谷翔平選手らがいる中でスクーバルを獲得する必要性は高くない。



しかし、シーズン終了後にはロックアウトが起きる可能性があり、次回の労使交渉ではドジャースが大きな影響を受けることも予想されている。そのため、今季のうちに可能な限り戦力を強化し、歴史的な3連覇を狙う考えにも合理性がある。



ドジャースにとって大きな障害となり得たのがブルワーズだったが、獲得に動く可能性は低いとみられている。これにより、ドジャースが本格的なオファーを提示した場合、争奪戦で優位に立ちやすくなる。



注目の集まるスクーバル獲得の噂についてブルゴス氏は「2人の有望な若手選手と、テオスカー・ヘルナンデス外野手のようなベテラン選手1人を加えれば、タイガースとのトレード成立には十分かもしれない。レンタル選手としては大きな代償だが、歴史的な偉業を目指し、その過程で莫大な利益を得るためには妥当な代償と言えるだろう」と言及した。













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