和歌山大会ベスト4の顔ぶれは？　耐久が34年ぶり4強　智弁和歌山は“宿敵”…

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第108回全国高校野球選手権和歌山大会は23日、準々決勝の残り2試合が行われ、智弁和歌山、熊野、耐久、和歌山工のベスト4が出そろった。耐久は34年ぶり、和歌山工は27年ぶりの準決勝進出を決めた。



22日の準々決勝では、智弁和歌山が市和歌山に2-0で勝利した。両校無得点で迎えた8回に犠飛で先制すると、9回にも追加点。投げては長井心海、久葉亮太の継投で市和歌山打線を無得点に抑え、3年連続の4強入りを果たした。市和歌山のプロ注目右腕・丹羽涼介は完投したものの、最後の夏を終えた。



同日の第2試合では、熊野が近大新宮に10-3で勝利した。1-1で迎えた2回に4点を奪って主導権を握ると、その後も得点を重ねた。7年ぶりとなるベスト4進出を決めている。











23日は、耐久が南部龍神に14-3で6回コールド勝ち。初回に4点を先制すると、2回には一挙6点を奪い、序盤で大量リードを築いた。その後も攻撃の手を緩めず、1992年以来34年ぶりの準決勝進出を果たした。



同日の第2試合では、和歌山工が慶風に4-3でサヨナラ勝ちを収めた。2-3で迎えた7回に同点に追いつくと、9回裏に決勝点を奪取。接戦をものにし、27年ぶりの4強入りを決めた。



準決勝は25日、決勝は27日に行われる。





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