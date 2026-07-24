







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、首の痛みを理由に負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手が60日間のILに移行した。離脱期間がさらに長期化している中、米メディア『ドジャースウェイ』は狙い目の新戦力候補がいると主張している。



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獲得候補に浮上しているのは、ミネソタ・ツインズのライアン・ジェファーズ捕手。メジャーデビューした2020年から現在までに、558試合、打率.243、77本塁打、255打点といった数字を記録している29歳だ。



同メディアは「ドジャースはダルトン・ラッシング捕手を正捕手として起用しながら、層の厚みを補う程度の動きにとどめると報じられている。それでも、チームに新たな補強ポイントが生まれたことは明らかだ。球界最高の戦力を誇るチームである以上、捕手陣の強化を少なくとも検討しないのは賢明とは言えないだろう」としつつ、新戦力として有力視する捕手を3名ピックアップ。



ジェファーズについては、「獲得可能な捕手の中で最高の選択肢となるかもしれない。今季は有鉤骨骨折により約2か月離脱したことから、健康面への懸念は残る。だが、それはあるからこそ、獲得コストは抑えられる可能性が高い。しかも、7月上旬に戦列復帰して以降は好調なプレーを見せている。スミスの穴を埋める短期的な戦力を求めるのであれば、彼以上の適任はなかなかいないだろう」と記している。











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