DeNAは24日、8月18日〜20日の巨人戦で開催する『横濱漢祭 2026』の応援総長として、4年連続で角田信朗さんが出演することが決まったと発表した。

『横濱漢祭』は、「漢が燃える、漢のための3日間」をコンセプトとするスペシャルイベントとして、2023年から毎年開催。今年も応援総長として出演が決定した角田信朗さんは、正道会館カラテ師範を務めており、K-1 ファイター・競技統括やレフェリー、タレント、俳優、歌手など幅広く活躍。

角田さんは開催初年度から毎年応援総長を務め、今年で4年連続の出演となる。昨年は、CANDY TUNEの話題の楽曲『倍倍 FIGHT!』を角田信朗さんが 3日間熱唱し、試合後のスタジアムを大きく盛り上げた。今回、角田信朗さんはイベント期間中の3日間横浜スタジアム、ファンとともにチームを勝利へと導くべく、スタジアムを鼓舞する。

当日は、試合後のショーとして、立ち上る炎と勢いでチームを鼓舞する「轟爆爆破爆裂漢炎舞(ごうばくばくはばくれつおとこえんぶ)」を実施し、ファンから募集する「応援総長に歌唱してほしい『継承漢気爆発曲ッ!』」を角田信明さんに歌ってもらう。

また、今年のイベントテーマは「漢気爆発 盆バイエ」に決定。「やっちまえ!」という意味を持つ言葉「ボンバイエ」と、開催期間である「お盆」を掛け合わせ、「漢気溢れる 3 日間でチームを勝利に導く」という想いを込めている。当日は、お盆にちなんだ演出や夏の漢たちの闘いをさらに盛り上げる企画を実施予定。角田信朗さんの出演詳細やイベントの詳細は後日発表する。

▼ 角田信朗さん コメント

「今年もまたあの暑い夏がやって来たな!!押しかけ助っ人応援総長・角田信朗、四度（よたび）見参！！今年のテーマは「漢気爆発 盆バイエ」!!皆の者!!この夏の晩に漲（みなぎ）る漢気を爆発させ、共に勝利の舞を踊ろうぞ!!此度の相手は勇ましき巨男（おおおとこ）・・・一気呵成で攻めまくれぃ！！聞くところによるとどうやら今年も傾（かぶ）いた無茶振りがありそうだ・・・心してかかれぃ！！」