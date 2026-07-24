奈良大会ベスト4の顔ぶれは？　橿原学院が激戦制して3年ぶり夏4強　昨夏王…

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第108回全国高校野球選手権奈良大会は23日、準々決勝の残り2試合が行われ、天理、畝傍、奈良大付、橿原学院のベスト4が出そろった。昨夏王者の天理が5回コールドで勝ち上がった一方、橿原学院は9回に追いつかれながら、劇的なサヨナラ勝ちを収めた。



第108回全国高校野球選手権奈良大会は23日、準々決勝の残り2試合が行われ、天理、畝傍、奈良大付、橿原学院のベスト4が出そろった。天理が5回コールドで勝ち上がった一方、畝傍と橿原学院はともに9回サヨナラ勝ちを収めた。



22日の準々決勝では、天理が奈良商工に13-1で5回コールド勝ち。初回に一挙6点を先制すると、2回に3点、3回にも3点を加えた。3回には4番・金本相有が2ランを放つなど、15安打13得点と打線が力を示した。











同日の第2試合では、畝傍が生駒との接戦を5-4のサヨナラで制した。4回と6回に1点ずつを奪ったものの、7回に3点を失って逆転を許し、8回にも追加点を奪われた。それでも、その裏に1点を返すと、9回は相手の失策で同点。最後は4番・西川蒼真が適時二塁打を放ち、劇的な勝利で4強入りを決めた。



23日は、奈良大付が郡山に6-2で勝利した。初回に2点を先制されたが、その裏に4番・兼平大馳の適時二塁打で同点。3回に金園新波の2ランで勝ち越すと、4回には泉岡紘平がソロ本塁打を放つなど、13安打6得点で3年連続の準決勝進出を果たした。



同日の第2試合では、橿原学院が御所実との激戦を9-8のサヨナラで制した。3点を追う6回に川井陵馳の満塁本塁打などで5点を奪い、8回にも3点を追加。だが、9回表に満塁本塁打とソロ本塁打を浴び、5点差を追いつかれた。それでも、その裏にワイルドピッチで三塁走者が生還し、3年ぶりの4強入りを決めた。



準決勝は25日に行われ、勝者が27日の決勝に臨む。









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