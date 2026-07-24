楽天は24日、8月18日のロッテ戦で宮城県仙台市出身の女優・山谷花純さんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。
▼ 山谷 花純さんコメント
「この度、セレモニアルピッチに登板させていただくことになりました山谷花純です。高校生の時に初めてのアルバイトを経験させて頂いたスタジアムに立てる日が来るなんて！また一つ夢を叶える事ができました。本番では、ストライクを入れられるよう頑張ります！」
楽天は24日、8月18日のロッテ戦で宮城県仙台市出身の女優・山谷花純さんがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。
▼ 山谷 花純さんコメント
「この度、セレモニアルピッチに登板させていただくことになりました山谷花純です。高校生の時に初めてのアルバイトを経験させて頂いたスタジアムに立てる日が来るなんて！また一つ夢を叶える事ができました。本番では、ストライクを入れられるよう頑張ります！」
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