







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷によって今月2度目となる先発登板の回避が決まり、ローテーションから無期限で外れている。今週中にブルペン投球を行う可能性があるものの、復帰の検討にはさらに時間を要するようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。



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大谷は現在登板できない状態にあるものの、ヤンキー・スタジアムで行われたダブルヘッダーの試合間には遠投を実施した。さらに、フィラデルフィア・フィリーズとの初戦前にもキャッチボールを行っている。



投球動作を完全に休止せず、肩を動かし続けられていることは、ローテーション復帰に向けて重要な要素となる。仮にすべての投球を中断する必要があった場合、スプリングトレーニングのように段階を踏んで調整し直すことになり、復帰までさらに長い時間を要した可能性がある。



また、大谷はオールスターブレイク前、膝への負担を軽減するために投球フォームを修正する必要があるとの認識を示した。現在の症状が2019年に受けた手術と関係している可能性もある。



状態が心配される大谷についてモレノ氏は「彼がチームにとって極めて重要な存在であることを踏まえ、ドジャースは先発投手に復帰するまでの過程において、間違いなく慎重を期すだろう。また、シーズン終盤にかけては、このスーパースターにより多くの休養日を与えることも検討しているようだ」と言及した。











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