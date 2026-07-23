西武は23日、日本ハムとの試合（ベルーナドーム）に2－11で敗戦。23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、先発・隅田知一郎の投球にズームアップ。隅田はこの日4回88球・9安打・3奪三振・3四死球・7失点（自責4）と苦戦。解説の大矢明彦氏は「偏った投球のパターンでした。最初はフォークでも空振りが取れていたんですけど、2回くらいからフォークで三振が取りたかったのか、ボールを叩きつけていたんですよね…。そこでバッターがフォークに手を出さなくなって、三振が取れなくなって…。仕方なしにチェンジアップに切り替えたり、カウントを取るのも真っすぐとカーブになったりと、割とわかりやすい感じになっちゃいましたね。余裕がなかったのかなと思いました」と振り返った。

同じく解説の館山昌平氏は「らしくなかったですよね。球数も多かったですし…。ただここまで西武が上位で戦っているのは彼が7回8回当たり前に投げてきたというのもあるので。今日は一つ一つのボールに強さはあったのですが、ボールの高さがよろしくなかっただけなので…。次回は修正してくれると思います」と言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』