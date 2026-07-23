







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、膝の負傷が長引いており、二刀流復帰の見通しが立てられていない。このままでは残りのシーズンを指名打者（DH）としてのみ出場することになるかもしれない。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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大谷は6月に左膝の違和感を訴え、投手としての登板と打者としての出場をそれぞれ1試合ずつ見送った。オールスターゲーム直前のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦後には、膝へ潤滑剤を注入する処置を受け、球宴も欠場して休養を優先した。



オールスターブレイク後には、フィラデルフィア・フィリーズ戦で予定されていた先発登板も回避し、投手としての起用を止めている。デーブ・ロバーツ監督は、大谷が再び投球を始めるまでに「1週間から10日」待つ方針を示した。



投手・大谷は圧倒的な成績を残していただけに、自身初となるサイ・ヤング賞の受賞も見えていた。しかし、今回の負傷で念願のタイトル獲得は厳しくなっている。



二刀流復帰が待望される大谷についてコロマ氏は「彼は今季、ドジャースで最も優れた先発投手であり、球団は一日も早くマウンドに復帰し、ドジャース史上初となる3連覇達成への道のりを支えてくれることを期待している。しかし、当面は待つしかなく、DHとしての役割に専念することになるだろう」と言及した。











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