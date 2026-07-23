







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い9-5で勝利した。その試合中、今季物議を醸す振る舞いが相次いでいるダルトン・ラッシング捕手がまたもトラブルを起こしたという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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ラッシングは「9番・捕手」で同戦にスタメン出場。2点ビハインドの3回に反撃のソロ本塁打を放つと、5回には逆転の2点タイムリー二塁打を打つなど活躍を見せた。



そのラッシングについて、同メディアは「彼は再び注目を集めることになった。今回はブライソン・ストット内野手に向けて放った過激な一言が話題となったためだ。5回裏無死二塁の場面で、彼は本塁後方へ飛んだ打ち損じのバントを捕球した。その直後、三塁への進塁を狙ったストットの方を振り向き、強い口調で『さっさと戻れ、この野郎！』と叫んだ」と伝えている。



試合後のラッシングは「このチームの下位打線を、普通の7、8、9番打者として扱わない方がいい。それこそが、僕たちが持つ最大の強みなんだ」と満足気だったというが、感情のコントロールの改善はまだまだ道半ばのようだ。











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