愛知大会ベスト4が決定！ 東邦が準々決勝で敗退　愛工大名電、享栄ら3校は…

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第108回全国高校野球選手権愛知大会は23日、準々決勝の4試合が行われ、中部大春日丘、愛工大名電、享栄、星城がベスト4進出を決めた。夏の甲子園通算17回の出場を誇る東邦は、準々決勝で姿を消した。



中部大春日丘は名古屋たちばなに10-1で7回コールド勝ち。初回に3点を先制すると、5回には1番・岡田航河の2点本塁打などで一挙5点を奪った。7回にも2点を加え、15安打10得点の猛攻で準決勝へ駒を進めた。



愛工大名電は豊川に7-0で7回コールド勝ちを収めた。初回に4点を先制し、2回にも2点を追加。序盤から主導権を握ると、先発・口田愛翔も豊川打線を無得点に封じ、投打で力を示した。











春の県大会王者・享栄は愛知に10-2で7回コールド勝ち。初回に4点を奪って流れを引き寄せると、その後も得点を重ねて相手を突き放した。二桁得点の猛攻で、準決勝進出を決めた。



星城は東邦に5-2で勝利し、春の県大会準々決勝で0-1と敗れた相手に雪辱した。初回に先制すると、6回に3点を奪ってリードを広げた。東邦は最終回に無死満塁の好機をつくったが、併殺打の間の1点にとどまり、反撃は及ばなかった。



準決勝は27日、決勝は28日に行われる。





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