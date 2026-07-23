県内86連勝が止まった…全国王者、神宮王者も相次ぎ敗退　夏6連覇の夢も消…

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今夏の高校野球地方大会は23日、各地で実績校同士の激戦が繰り広げられ、優勝候補の敗退が相次いだ。県内公式戦で長く無敗を続けていた強豪をはじめ、全国大会で実績を残した学校や、夏の県大会で連覇を続けてきた学校も甲子園出場を逃した。



県内公式戦86連勝中だった聖光学院は、福島大会の準決勝で東日大昌平に2-3で敗れた。3回に先制し、4回にも1点を加えたが、5回に適時打と押し出し四球、暴投で3点を失って逆転を許した。東日大昌平の先発・照沼佑崇は、聖光学院打線を2安打に封じる好投を見せ、長く続いた連勝に終止符を打った。



京都大会では、2024年夏の全国王者・京都国際が準々決勝で姿を消した。京都翔英を相手に初回に先制したものの、4回に追いつかれ、7回には一挙4点を奪われて勝ち越しを許した。9回にも2点を加えられて2-7で敗れ、夏の京都大会3連覇はならなかった。











土壇場で試合が動いたのが、福岡大会の準決勝だった。昨秋の明治神宮大会王者・九州国際大付は、東筑を相手に3-2とリードして9回を迎えたが、適時二塁打などで3点を失って逆転負け。東筑が終盤の勝負強さを発揮し、決勝への切符をつかんだ。



大分大会の準決勝は、強豪同士の一戦が劇的な結末を迎えた。夏の県大会6連覇を目指した明豊は、1点を追う9回表、2死二塁から1番・宮元弾の適時打で同点に追いついた。しかし、その裏に大分商が1死一、三塁の好機をつくると、3番・木村颯汰がサヨナラ内野安打。大分商が4-3で接戦を制し、明豊の連覇への挑戦を止めた。



全国大会や県内で実績を積み重ねてきた強豪が、地方大会終盤で相次いで敗退した。一方で、それぞれを退けた学校も投打で力を示し、各地の代表争いは一層激しさを増している。







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