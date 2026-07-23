







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズのグレゴリー・ポランコは23日、ファーム交流戦のオリックス・バファローズ戦に「2番・DH」で先発出場。3回の第2打席で、今季4号の2点本塁打を放った。







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ロッテは初回、岡大海の先頭打者初球ホームランで1点を先制。なおも迎えた3回裏の攻撃。



オリックスはこの回から先発の岩嵜翔に代え、2番手として高卒2年目の上原堆我をマウンドに送った。











無死一塁となり、打席にはポランコ。1ストライクからの2球目、144キロのストレートを豪快に振り抜いた。



痛烈に引っ張った打球は打った瞬間それとわかる弾道で上がり、右翼フェンスをはるかに超えていく。



外野手が一歩も打球を追わない確信弾が、ポランコの今季4号2点本塁打となり、ロッテが3－0とリードを広げた。



ロッテは7回にも2点を追加し、最終スコア5－0でオリックスに快勝した。



ポランコは今季で来日5年目。2023年にはパ・リーグ本塁打王とベストナインを獲得した実績を誇るが、昨季は故障の影響でわずか39試合の出場にとどまった。



巻き返しを誓った今季だったが、ここまで52試合の出場で打率.188、5本塁打、14打点と精彩を欠き、7月2日に一軍登録を抹消されていた。



二軍ではこの試合を含めて11試合に出場。打率.314、4本塁打と好調を維持しており、早期の幕張帰還が期待される。

























【動画】外野手も打球を追わず…ポランコが確信のライナー弾



DAZNベースボールの公式Xより













幕張で待つ



打った瞬間の確信ライナー弾

ポランコ ファーム第4号ホームラン



⚾️ロッテ×オリックス（ファーム）

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【了】