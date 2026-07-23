







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ジャスティン・ロブレスキ投手が先発ローテーションで存在感を発揮している。昨季まで実績が少なかった中での“覚醒”に、一部ではここからの失速を危惧する声も散見されるが、本人は特に心配していないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ロブレスキはメジャーデビューした2024年から昨季までは計103イニングを投げていた。一方、今季は日本時間22日終了時点でリーグ4位タイの11勝を挙げる中、投球回数は106.2回と既に過去2年を超えている。



それだけに、後半戦も体力が持つのかと不安視されてもいるが、同メディアは「最終的には球団が最善の判断をしてくれると思っているし、僕は球団とここにいる人たちを信頼している。自分の仕事は、その日にチームが求める役割を全力で果たし、監督やコーチにボールを渡せと言われるまで投げ続けることだ」と、本人は心配していない旨を口にしていることを紹介。



続けて、「登板過多ともいえる状況が続く中でも、彼は変わらず全力で前に進み続けている。直近登板となった火曜日のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、6回1/3を投げて1失点、7奪三振の好投を見せ、今季7度目となるクオリティースタート（QS）を記録。チームの勝利に大きく貢献した」と記している。











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