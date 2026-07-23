







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの岡大海は23日、ファーム交流戦のオリックス・バファローズ戦に「1番・中堅」で先発出場。初回の第1球目を捉え、先頭打者本塁打を放った。







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オリックスの先発は岩嵜翔。1回裏、ロッテは先頭の岡が右打席に入った。



その初球。アウトローに投じられた151キロのストレートを、岡が弾き返した。











打球は右中間に伸び、そのままスタンドイン。岡の今季1号が先頭打者本塁打となり、ロッテが初回に1点を先制した。



岩嵜の投球はコース・球速ともに申し分のないボールに見えたが、岡の積極性と力強いスイングがそれを上回った一打となった。



勢いに乗ったロッテは3回と7回に2点ずつ追加し、計5得点。投げては先発の秋山正雲が3回無失点、その後を受けた4投手が無失点リレーを達成。



ロッテが完璧な試合運びを見せ、5－0でオリックスに快勝した。



岡は、今季プロ13年目を迎える35歳のベテラン外野手。通算120盗塁を誇る俊足と、勝負強い打撃を売りとしている。



昨季は故障の影響で一軍出場は65試合。今季もここまで26試合の出場にとどまっており、年々一軍での出場機会は減少傾向にある。



それでもこの日の一打は、打撃技術が錆びついていないことを見せつける結果となった。さらに状態を上げ、一軍で再び存在感を示せるか注目だ。

























【動画】初球を逆方向へ、岡大海が先頭打者ホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













いきなりの先制パンチ



アウトローを逆方向へ弾き返した

岡大海 先頭打者初球ホームラン



⚾️ロッテ×オリックス（ファーム）



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【了】