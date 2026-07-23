







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



23日のプロ野球公示で、東京ヤクルトスワローズは中村悠平選手を一軍登録から抹消した。







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中村は2008年ドラフト3位で福井商高からヤクルトに入団したプロ18年目捕手。今年行われたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）でも代表に選出され、勝利に貢献していた。











昨季も74試合に出場し、打率.230、1本塁打、11打点をマーク。経験豊富な捕手として投手陣を支え、チームに欠かせない存在としてマスクをかぶっていた。



今季はここまで32試合の出場で打率.190、0本塁打、1打点と打撃面では苦戦していたが、守備面やリード面での貢献、鈴木叶、矢野泰二郎ら若手捕手へのアドバイスなど数字に現れない部分でチームに貢献していた。



しかし、22日に行われた中日戦での試合でセーフティーバントを試みた際に自打球が顔面を直撃。プレーを続行できず、途中交代となっていた。



チームも開幕当初の勢いを失いカード負け越しが増えてきてしまっているだけに、一刻も早く回復して再び一軍でチームを引っ張る姿を見せて欲しい。





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【了】