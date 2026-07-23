







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースが獲得した新外国人選手のデルミス・ガルシア外野手が22日、ファーム交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・左翼」でスタメン出場。9回の第4打席で、左中間に1号本塁打を放った。



阪神は0－8と大きくリードを許し、9回表の攻撃を迎えた。DeNAのマウンドにはこの回からホセ・ルイーズが上がった。



1死無走者となり、3番・ガルシアの第4打席が回ってきた。ここまでの3打席は中飛、左飛、右飛という内容。結果は凡退だったが、いずれの打席でも打球を上げることが出来ていた。



迎えた第4打席。ルイーズがインコースに投じた152キロのストレートを見事に振り抜いた。











打球は良い角度で上がり、左中間スタンドに飛び込むホームランとなった。ガルシアの1号ソロで阪神はようやく1点を返したが、追撃もここまで。1－8の大差でDeNAに敗れた。



新戦力のガルシアは、ドミニカ共和国出身の28歳。マイナー通算132発の実績を持つ右の長距離砲だ。



今年の1月から四国アイランドリーグplus・高知でプレー。40試合でリーグタイ記録の18本塁打を放つなど、打率.301、43打点と好成績を残していた。



ブレイク候補の前川右京が右肩甲骨を骨折して戦線離脱し、阪神にとって打線強化は喫緊の課題。ガルシアは球団が求めるピースとなれるのか、注目が集まる。































【動画】挨拶代わりの一発、阪神・ガルシアが第1号！



DAZNベースボールの公式Xより













夜空に消えた



挨拶代わりの一発

ガルシア 第1号ホームラン



⚾️DeNA×阪神（ファーム）



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【了】