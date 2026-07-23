東東京大会ベスト4が決定！ 帝京が最大5点差を逆転　目黒日大は延長10回サ…

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第108回全国高校野球選手権東東京大会は23日、準々決勝の残り2試合が行われ、帝京と目黒日大がベスト4進出を決めた。前日に勝ち上がった関東第一、二松学舎大付と合わせ、準決勝へ進む4校が出そろった。



22日の準々決勝では、関東第一が錦城学園に8-2で勝利した。初回に4番・井口瑛太のランニング本塁打で2点を先制すると、2回と5回にも加点。9回には3番・田沢心の3点本塁打などで4点を奪って突き放し、準決勝へ駒を進めた。



二松学舎大付は明大中野との接戦を4-3で制した。3回に3点を先行されたものの、その裏に2点を返すと、5回に4番・早坂健太の適時三塁打で同点。8回には5番・佐南健生が勝ち越しの本塁打を放ち、1点差で逃げ切った。











23日は、帝京が郁文館との打撃戦を11-8で制した。序盤に最大5点のリードを許したものの、徐々に点差を縮めて8回には一挙4点を奪って逆転。準決勝進出を決めた。



目黒日大は東亜学園との接戦を延長10回タイブレークの末、6-5で制した。4-4で延長戦に入ると、10回表に1点を勝ち越されたが、その裏、無死満塁から適時打で同点。最後は5番・林千紗士が空振り三振に倒れた際、パスボールで三塁走者が生還し、逆転サヨナラ勝ちを収めた。



準決勝は25日、決勝は27日に行われる。





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