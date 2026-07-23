京都大会ベスト4が決定！京都国際が夏3連覇逃す　鳥羽、京都翔英らが準決…

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第108回全国高校野球選手権京都大会は23日、準々決勝の残り2試合が行われ、京都翔英と京都両洋がベスト4進出を決めた。前日に勝ち上がった鳥羽、立命館宇治と合わせ、準決勝へ進む4校が出そろった。2024年夏の甲子園を制し、大会3連覇を狙った京都国際は、準々決勝で姿を消した。



22日の準々決勝では、鳥羽が秋春の府王者・龍谷大平安との打撃戦を10-7で制した。3点を先行されたものの、3回に2点を返すと、5回に一挙5点を奪って逆転。8回にも3点を加え、両校合わせて26安打17得点の一戦をものにした。



立命館宇治は福知山成美に9-4で勝利した。初回に3点を先制した直後、その裏に4点を奪われて逆転を許したが、4回に同点。4-4で迎えた9回に一挙5点を奪って突き放し、準決勝へ駒を進めた。











23日は、京都翔英が京都国際に7-2で勝利した。1点を追う4回に同点とすると、7回に8番・足立幸優の適時打などで一挙4点を奪って勝ち越し。9回にも2点を加え、夏3連覇を狙った京都国際を退けた。



京都両洋は東山との接戦を2-1で制した。4回に2点を先制すると、8回に1点を返されるもリードを守り、最後のベスト4への切符をつかんだ。



準決勝は25日、決勝は27日に行われる。







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