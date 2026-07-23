







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの皆川岳飛は22日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦の北海道日本ハムファイターズ戦に「1番・左翼」でスタメン出場。3回の守備で、ダイビングキャッチを披露した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







巨人は2－0とリードし、3回の守備に就く。マウンドには先発の田中将大。日本ハムはこの回先頭の7番・阪口樂が左打席に入った。



カウント3－2からの8球目、アウトコースに来た147キロのストレートを、阪口が逆方向に強く打ち返した。











強烈なライナーが左翼前に飛んでいく。これを左翼の皆川が飛び込んで気迫のダイビングキャッチ。見事に安打性の打球を掴み取った。



これにはマウンドの田中もグラブを手でたたき、感謝の意を示した。



味方の好守にも支えられた田中はこの回を無失点に抑え、5回を投げ1失点という内容で降板。後を受けた又木鉄平、高梨雄平がともに相手打線を無失点に封じた。



巨人は8回にも1点を追加し、3－1で日本ハムに勝利した。



守備で光った皆川は、2025年ドラフト4位で中央大から入団したルーキー。東都大学リーグ史上25人目となる通算100安打を達成した安打製造機だ。



その打棒をファームでも見せつけており、今季ここまで61試合出場で打率.313をマーク。出塁率.419、盗塁14と1番打者として機能している。



この試合では素晴らしい守備も披露した皆川。このまま走攻守で存在感を示し、一軍昇格を目指したい。

























【動画】気迫の守備にマー君も拍手！皆川岳飛がダイビングキャッチ



DAZNベースボールのXより





飛び込んだ



皆川岳飛 ダイビングキャッチ

田中将大も拍手👏



⚾️巨人×日本ハム（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】