







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は22日（日本時間23日）、本拠地ロジャース・センターで行われたタンパベイ・レイズ戦でベンチスタートとなった。試合前にはチームメートがテープで岡本をベンチに縛り、“休養”を強制するジョークが展開される一幕があった。



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試合前、岡本は胴体を白いテープでベンチの椅子に固定され、身動きを取れない状態となっていた。試合に出られないよう、文字通り“拘束”された格好だ。



シーズン後半最初の試合となった17日（同18日）のシカゴ・ホワイトソックス戦以降、岡本は18打数0安打と当たりが止まっている。チームもリーグ再開後5試合で1勝4敗と苦しい戦いが続く。



この日の試合も、ブルージェイズは初回に1点を先制するも直後に同点に追いつかれてしまう。6回には3点を追加され、1－4と3点ビハインドで7回裏の攻撃を迎えた。











1死から、6番のアレハンドロ・カークに3号ソロが飛び出して2－4としたブルージェイズ。2死無走者となったところで、岡本が代打で登場した。



レイズはここでサウスポーのキャム・ブーザーから右腕のケビン・ケリーにスイッチ。ケリーの変化球攻めに対し岡本はファウルで粘ったものの、8球目の低めのチェンジアップに空振り三振に倒れた。



ブルージェイズはそのまま2－4でレイズに敗戦し、4連敗。流れを変えることはできなかった。



ブルージェイズは後半戦最初の13連戦のうち6試合を終えて1勝5敗。戦績は46勝56敗となり、今季最多の借金10となった。昨季のアメリカンリーグ王者が苦しんでいる。































【動画】テープでぐるぐる巻きに…休養日の岡本和真がいじられる



MLB Japanの公式Xより













🏖️ 今日は休養日！ブルージェイズが を拘束！?



試合に出られないよう、ベンチで身動きをとれなくされた姿が目撃されました😂

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【了】