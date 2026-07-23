西武・森脇亮介（写真：産経新聞社）

　

プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、パ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［1/2ページ］

 

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福岡ソフトバンクホークス

[caption id="attachment_269129" align="aligncenter" width="1200"] ソフトバンクのアルメンタ（写真：産経新聞社）[/caption]

 

ソフトバンクは支配下登録選手が66人で、残り枠は4。パ・リーグでは最も多く枠を残している。今季は大竹風雅、藤原大翔、A.アルメンタ、北斗が育成から支配下へ移行しており、DeNAから山本祐大を獲得する中で枠の変化もあった。育成選手は51人と非常に多く、期限前の昇格候補も豊富だ。ソフトバンクの支配下選手数は66人、育成選手数は51人。

 

●支配下登録選手：66/70人

●残り枠：4枠

 

●育成選手：51人

120　投手　　長谷川 威展

126　投手　　宮里 優吾

128　投手　　河野 伸一朗

132　投手　　川口 冬弥

134　投手　　村田 賢一

137　投手　　津嘉山 憲志郎

138　投手　　相原 雄太

139　投手　　井﨑 燦志郎

140　投手　　岡田 皓一朗

141　投手　　澤柳 亮太郎

145　投手　　ハモンド

146　投手　　大矢 琉晟

148　投手　　山崎 琢磨

149　投手　　熊谷 太雅

152　投手　　塩士 暖

153　投手　　張 峻瑋

155　投手　　長﨑 蓮汰

156　投手　　L. ロドリゲス

157　投手　　田上 奏大

160　投手　　長水 啓眞

161　投手　　内野 海斗

162　投手　　岡植 純平

163　投手　　佐々木 明都

165　投手　　小林 樹斗

169　投手　　飛田 悠成

176　投手　　D. サルディ

125　捕手　　大友 宗

130　捕手　　牧原 巧汰

133　捕手　　池田 栞太

171　捕手　　盛島 稜大

121　内野手　ザイレン

122　内野手　藤野 恵音

124　内野手　桑原 秀侍

127　内野手　広瀬 結煌

129　内野手　佐倉 俠史朗

131　内野手　中澤 恒貴

144　内野手　江崎 歩

150　内野手　大橋 令和

159　内野手　山下 恭吾

170　内野手　西尾 歩真

174　内野手　J. モレノ

175　内野手　D. アルモンテ

123　外野手　大泉 周也

143　外野手　漁府 輝羽

147　外野手　木下 勇人

151　外野手　鈴木 貴大

154　外野手　生海

158　外野手　エミール

166　外野手　重松 凱人

168　外野手　佐藤 航太

173　外野手　J. オスーナ

 

　

 

北海道日本ハムファイターズ

日本ハムは支配下登録選手が67人で、残り枠は3。今季は松岡洸希が育成から支配下へ移行しており、トレードでは中日から日渡騰輝を育成選手として獲得した。育成選手は15人で、投手を中心に捕手、内野手、外野手にも候補を残す。終盤戦の戦力補強、育成選手の引き上げの両面で、残り3枠の使い方が注目される。日本ハムの支配下選手数は67人、育成選手数は15人。

 

●支配下登録選手：67/70人

●残り枠：3枠

 

●育成選手：15人

113　投手　　加藤 大和

114　投手　　松本 遼大

115　投手　　清宮 虎多朗

121　投手　　川勝 空人

122　投手　　澁谷 純希

124　投手　　横山 永遠

140　投手　　福田 俊

154　投手　　安西 叶翔

159　投手　　根本 悠楓

120　捕手　　日渡 騰輝

111　内野手　濵田 泰希

123　内野手　常谷 拓輝

125　外野手　藤田 大清

127　外野手　山口 アタル

168　外野手　星野 ひので

 

　

 

オリックス・バファローズ

[caption id="attachment_240882" align="aligncenter" width="530"] オリックス・宮國凌空（写真：産経新聞社）[/caption]

 

オリックスは支配下登録選手が67人で、残り枠は3。今季は宜保翔、宮國凌空が育成から支配下へ移行している。育成選手は25人で、投手が多く、捕手、内野手、外野手にも候補を残している。パ・リーグの上位争いやシーズン終盤の戦力事情を見据えながら、残り3枠をどのように使うのかが焦点となる。オリックスの支配下選手数は67人、育成選手数は25人。

 

●支配下登録選手：67/70人

●残り枠：3枠

 

●育成選手：25人

002　投手　　マシュー

004　投手　　渡邉 一生

017　投手　　陳 睦衡

041　投手　　寿賀 弘都

044　投手　　芦田 丈飛

053　投手　　上原 堆我

056　投手　　乾 健斗

120　投手　　小木田 敦也

121　投手　　宇田川 優希

123　投手　　本田 仁海

128　投手　　前 佑囲斗

129　投手　　東山 玲士

135　投手　　河内 康介

034　捕手　　村上 喬一朗

055　捕手　　田島 光祐

003　内野手　中西 創大

045　内野手　河野 聡太

051　内野手　今坂 幸暉

052　内野手　清水 武蔵

122　内野手　大里 昂生

124　内野手　遠藤 成

126　内野手　香月 一也

001　外野手　三方 陽登

054　外野手　寺本 聖一

127　外野手　元 謙太

[caption id="attachment_276316" align="aligncenter" width="1200"] 西武・森脇亮介（写真：産経新聞社）[/caption]

　

プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、パ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［2/2ページ］

 

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東北楽天ゴールデンイーグルス

[caption id="attachment_264189" align="aligncenter" width="1200"] 楽天・金子京介（写真：産経新聞社）[/caption]

 

楽天は支配下登録選手が70人に達しており、現時点で空き枠はない。今季は金子京介が育成から支配下へ移行し、補強のラストピースには元中日のY.マルテを選んだ。育成選手は、投手4人、捕手2人、内野手1人、外野手3人の構成だ。楽天の支配下選手数は70人、育成選手数は10人。

 

●支配下登録選手：70/70人

●残り枠：0枠

 

●育成選手：10人

029　投手　　德山 一翔

061　投手　　松田 啄磨

133　投手　　中沢 匠磨

197　投手　　蕭 齊

022　捕手　　水上 桂

122　捕手　　島原 大河

132　内野手　岸本 佑也

079　外野手　前田 銀治

126　外野手　幌村 黛汰

129　外野手　大坪 梓恩

 

　

 

埼玉西武ライオンズ

[caption id="attachment_276316" align="aligncenter" width="1200"] 西武・森脇亮介（写真：産経新聞社）[/caption]

 

西武は支配下登録選手が68人で、残り枠は2。今季は冨士大和、佐藤爽、森脇亮介が育成から支配下へ移行している。育成選手は32人と多く、投手陣を中心に幅広い候補を残す。シーズン後半の戦力補強に加え、若手の成長やチーム事情を踏まえた支配下登録の判断が注目される。西武の支配下選手数は68人、育成選手数は32人。

 

●支配下登録選手：68/70人

●残り枠：2枠

 

●育成選手：32人

114　投手　　上間 永遠

115　投手　　佐々木 健

117　投手　　宮澤 太成

118　投手　　斎藤 佳紳

121　投手　　三浦 大輝

124　投手　　濱岡 蒼太

125　投手　　シンクレア

128　投手　　平口 寛人

129　投手　　川下 将勲

131　投手　　木瀬 翔太

134　投手　　正木 悠馬

136　投手　　高橋 礼

141　投手　　ムサ

142　投手　　フレッド

144　投手　　J. ゴンザレス

145　投手　　R. オリバー

113　捕手　　野田 海人

120　捕手　　野村 大樹

122　捕手　　是澤 涼輔

111　内野手　新井 唯斗

112　内野手　今岡 拓夢

119　内野手　古賀 輝希

126　内野手　谷口 朝陽

130　内野手　金子 功児

138　内野手　福尾 遥真

140　内野手　J. コルニエル

116　外野手　奥村 光一

132　外野手　ラマル

135　外野手　安藤 銀杜

137　外野手　澤田 遥斗

139　外野手　オケム

143　外野手　カルロス

 

　

 

千葉ロッテマリーンズ

ロッテは支配下登録選手が67人で、残り枠は3。今季は山﨑剛が育成から支配下へ移行している。育成選手は20人で、投手が11人、捕手が1人、内野手が4人、外野手が4人という構成。残り3枠を育成選手の引き上げに使うのか、外部補強を含めた戦力整備に使うのかが注目される。ロッテの支配下選手数は67人、育成選手数は20人。

 

●支配下登録選手：67/70人

●残り枠：3枠

 

●育成選手：20人

121　投手　　本前 郁也

122　投手　　森 遼大朗

123　投手　　秋山 正雲

124　投手　　中村 亮太

125　投手　　永島田 輝斗

126　投手　　中山 優人

127　投手　　髙橋 快秀

131　投手　　茨木 佑太

132　投手　　長島 幸佑

133　投手　　武内 涼太

139　投手　　C. ラドニー

137　捕手　　富山 紘之進

120　内野手　金田 優太

129　内野手　勝又 琉偉

130　内野手　谷村 剛

134　内野手　松石 信八

128　外野手　杉山 諒

135　外野手　髙野 光海

136　外野手　藤田 和樹

140　外野手　S. アセベド

 

　

 

パ・リーグ支配下残り枠一覧

球団名　　　　支配下　残枠　育成

ソフトバンク　66人　　4枠　51人

日本ハム　　　67人　　3枠　15人

オリックス　　67人　　3枠　25人

楽天　　　　　70人　　0枠　10人

西武　　　　　68人　　2枠　32人

ロッテ　　　　67人　　3枠　20人

 

支配下登録期限を前に、ソフトバンクは4枠、日本ハム、オリックス、ロッテは3枠、西武は2枠を残している。一方、楽天はすでに70人に達しており、現時点では追加登録を行う余地がない。期限直前まで、各球団の編成判断に注目が集まる。

 

【了】