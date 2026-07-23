プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、パ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［1/2ページ］

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福岡ソフトバンクホークス

[caption id="attachment_269129" align="aligncenter" width="1200"] ソフトバンクのアルメンタ（写真：産経新聞社）[/caption]

ソフトバンクは支配下登録選手が66人で、残り枠は4。パ・リーグでは最も多く枠を残している。今季は大竹風雅、藤原大翔、A.アルメンタ、北斗が育成から支配下へ移行しており、DeNAから山本祐大を獲得する中で枠の変化もあった。育成選手は51人と非常に多く、期限前の昇格候補も豊富だ。ソフトバンクの支配下選手数は66人、育成選手数は51人。

●支配下登録選手：66/70人

●残り枠：4枠

●育成選手：51人

120 投手 長谷川 威展

126 投手 宮里 優吾

128 投手 河野 伸一朗

132 投手 川口 冬弥

134 投手 村田 賢一

137 投手 津嘉山 憲志郎

138 投手 相原 雄太

139 投手 井﨑 燦志郎

140 投手 岡田 皓一朗

141 投手 澤柳 亮太郎

145 投手 ハモンド

146 投手 大矢 琉晟

148 投手 山崎 琢磨

149 投手 熊谷 太雅

152 投手 塩士 暖

153 投手 張 峻瑋

155 投手 長﨑 蓮汰

156 投手 L. ロドリゲス

157 投手 田上 奏大

160 投手 長水 啓眞

161 投手 内野 海斗

162 投手 岡植 純平

163 投手 佐々木 明都

165 投手 小林 樹斗

169 投手 飛田 悠成

176 投手 D. サルディ

125 捕手 大友 宗

130 捕手 牧原 巧汰

133 捕手 池田 栞太

171 捕手 盛島 稜大

121 内野手 ザイレン

122 内野手 藤野 恵音

124 内野手 桑原 秀侍

127 内野手 広瀬 結煌

129 内野手 佐倉 俠史朗

131 内野手 中澤 恒貴

144 内野手 江崎 歩

150 内野手 大橋 令和

159 内野手 山下 恭吾

170 内野手 西尾 歩真

174 内野手 J. モレノ

175 内野手 D. アルモンテ

123 外野手 大泉 周也

143 外野手 漁府 輝羽

147 外野手 木下 勇人

151 外野手 鈴木 貴大

154 外野手 生海

158 外野手 エミール

166 外野手 重松 凱人

168 外野手 佐藤 航太

173 外野手 J. オスーナ

北海道日本ハムファイターズ

日本ハムは支配下登録選手が67人で、残り枠は3。今季は松岡洸希が育成から支配下へ移行しており、トレードでは中日から日渡騰輝を育成選手として獲得した。育成選手は15人で、投手を中心に捕手、内野手、外野手にも候補を残す。終盤戦の戦力補強、育成選手の引き上げの両面で、残り3枠の使い方が注目される。日本ハムの支配下選手数は67人、育成選手数は15人。

●支配下登録選手：67/70人

●残り枠：3枠

●育成選手：15人

113 投手 加藤 大和

114 投手 松本 遼大

115 投手 清宮 虎多朗

121 投手 川勝 空人

122 投手 澁谷 純希

124 投手 横山 永遠

140 投手 福田 俊

154 投手 安西 叶翔

159 投手 根本 悠楓

120 捕手 日渡 騰輝

111 内野手 濵田 泰希

123 内野手 常谷 拓輝

125 外野手 藤田 大清

127 外野手 山口 アタル

168 外野手 星野 ひので

オリックス・バファローズ

[caption id="attachment_240882" align="aligncenter" width="530"] オリックス・宮國凌空（写真：産経新聞社）[/caption]

オリックスは支配下登録選手が67人で、残り枠は3。今季は宜保翔、宮國凌空が育成から支配下へ移行している。育成選手は25人で、投手が多く、捕手、内野手、外野手にも候補を残している。パ・リーグの上位争いやシーズン終盤の戦力事情を見据えながら、残り3枠をどのように使うのかが焦点となる。オリックスの支配下選手数は67人、育成選手数は25人。

●支配下登録選手：67/70人

●残り枠：3枠

●育成選手：25人

002 投手 マシュー

004 投手 渡邉 一生

017 投手 陳 睦衡

041 投手 寿賀 弘都

044 投手 芦田 丈飛

053 投手 上原 堆我

056 投手 乾 健斗

120 投手 小木田 敦也

121 投手 宇田川 優希

123 投手 本田 仁海

128 投手 前 佑囲斗

129 投手 東山 玲士

135 投手 河内 康介

034 捕手 村上 喬一朗

055 捕手 田島 光祐

003 内野手 中西 創大

045 内野手 河野 聡太

051 内野手 今坂 幸暉

052 内野手 清水 武蔵

122 内野手 大里 昂生

124 内野手 遠藤 成

126 内野手 香月 一也

001 外野手 三方 陽登

054 外野手 寺本 聖一

127 外野手 元 謙太

[caption id="attachment_276316" align="aligncenter" width="1200"] 西武・森脇亮介（写真：産経新聞社）[/caption]

プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、パ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［2/2ページ］

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東北楽天ゴールデンイーグルス

[caption id="attachment_264189" align="aligncenter" width="1200"] 楽天・金子京介（写真：産経新聞社）[/caption]

楽天は支配下登録選手が70人に達しており、現時点で空き枠はない。今季は金子京介が育成から支配下へ移行し、補強のラストピースには元中日のY.マルテを選んだ。育成選手は、投手4人、捕手2人、内野手1人、外野手3人の構成だ。楽天の支配下選手数は70人、育成選手数は10人。

●支配下登録選手：70/70人

●残り枠：0枠

●育成選手：10人

029 投手 德山 一翔

061 投手 松田 啄磨

133 投手 中沢 匠磨

197 投手 蕭 齊

022 捕手 水上 桂

122 捕手 島原 大河

132 内野手 岸本 佑也

079 外野手 前田 銀治

126 外野手 幌村 黛汰

129 外野手 大坪 梓恩

埼玉西武ライオンズ

[caption id="attachment_276316" align="aligncenter" width="1200"] 西武・森脇亮介（写真：産経新聞社）[/caption]

西武は支配下登録選手が68人で、残り枠は2。今季は冨士大和、佐藤爽、森脇亮介が育成から支配下へ移行している。育成選手は32人と多く、投手陣を中心に幅広い候補を残す。シーズン後半の戦力補強に加え、若手の成長やチーム事情を踏まえた支配下登録の判断が注目される。西武の支配下選手数は68人、育成選手数は32人。

●支配下登録選手：68/70人

●残り枠：2枠

●育成選手：32人

114 投手 上間 永遠

115 投手 佐々木 健

117 投手 宮澤 太成

118 投手 斎藤 佳紳

121 投手 三浦 大輝

124 投手 濱岡 蒼太

125 投手 シンクレア

128 投手 平口 寛人

129 投手 川下 将勲

131 投手 木瀬 翔太

134 投手 正木 悠馬

136 投手 高橋 礼

141 投手 ムサ

142 投手 フレッド

144 投手 J. ゴンザレス

145 投手 R. オリバー

113 捕手 野田 海人

120 捕手 野村 大樹

122 捕手 是澤 涼輔

111 内野手 新井 唯斗

112 内野手 今岡 拓夢

119 内野手 古賀 輝希

126 内野手 谷口 朝陽

130 内野手 金子 功児

138 内野手 福尾 遥真

140 内野手 J. コルニエル

116 外野手 奥村 光一

132 外野手 ラマル

135 外野手 安藤 銀杜

137 外野手 澤田 遥斗

139 外野手 オケム

143 外野手 カルロス

千葉ロッテマリーンズ

ロッテは支配下登録選手が67人で、残り枠は3。今季は山﨑剛が育成から支配下へ移行している。育成選手は20人で、投手が11人、捕手が1人、内野手が4人、外野手が4人という構成。残り3枠を育成選手の引き上げに使うのか、外部補強を含めた戦力整備に使うのかが注目される。ロッテの支配下選手数は67人、育成選手数は20人。

●支配下登録選手：67/70人

●残り枠：3枠

●育成選手：20人

121 投手 本前 郁也

122 投手 森 遼大朗

123 投手 秋山 正雲

124 投手 中村 亮太

125 投手 永島田 輝斗

126 投手 中山 優人

127 投手 髙橋 快秀

131 投手 茨木 佑太

132 投手 長島 幸佑

133 投手 武内 涼太

139 投手 C. ラドニー

137 捕手 富山 紘之進

120 内野手 金田 優太

129 内野手 勝又 琉偉

130 内野手 谷村 剛

134 内野手 松石 信八

128 外野手 杉山 諒

135 外野手 髙野 光海

136 外野手 藤田 和樹

140 外野手 S. アセベド

パ・リーグ支配下残り枠一覧

球団名 支配下 残枠 育成

ソフトバンク 66人 4枠 51人

日本ハム 67人 3枠 15人

オリックス 67人 3枠 25人

楽天 70人 0枠 10人

西武 68人 2枠 32人

ロッテ 67人 3枠 20人

支配下登録期限を前に、ソフトバンクは4枠、日本ハム、オリックス、ロッテは3枠、西武は2枠を残している。一方、楽天はすでに70人に達しており、現時点では追加登録を行う余地がない。期限直前まで、各球団の編成判断に注目が集まる。

【了】