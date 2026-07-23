プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、セ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［1/2ページ］

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阪神タイガース

[caption id="attachment_268107" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの嶋村麟士朗（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神は支配下登録選手が70人に達しており、現時点で空き枠はない。今季は嶋村麟士朗、福島圭音、神宮僚介が育成から支配下へ移行しており、独立リーグから獲得したＤ．ガルシアを最後に、枠を使い切った形だ。阪神の支配下選手数は70人、育成選手数は10人となっている。

●支配下登録選手：70/70人

●残り枠：0枠

●育成選手：10人

122 投手 小川 一平

123 投手 松原 快

125 投手 伊藤 稜

132 投手 A. マルティネス

121 内野手 戸井 零士

130 内野手 川﨑 俊哲

133 内野手 J. アルナエス

120 外野手 西 純矢

129 外野手 山﨑 照英

134 外野手 S. コンスエグラ

横浜DeNAベイスターズ

[caption id="attachment_263073" align="aligncenter" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの庄司陽斗（写真：産経新聞社）[/caption]

DeNAは支配下登録選手が68人で、残り枠は2。期限前の追加登録が可能な状況にある。今季は庄司陽斗、浜地真澄が育成から支配下へ移行しており、育成投手陣からの昇格実績もある。育成選手は13人で、投手だけでなく捕手、内野手、外野手にも候補を残す。残り2枠を即戦力補強に使うのか、育成選手の引き上げに使うのかが注目される。DeNAの支配下選手数は68人、育成選手数は13人。

●支配下登録選手：68/70人

●残り枠：2枠

●育成選手：13人

102 投手 清水 麻成

103 投手 金渕 光希

111 投手 吉岡 暖

115 投手 馬場 皐輔

136 投手 森下 瑠大

140 投手 松本 隆之介

127 捕手 上甲 凌大

130 捕手 近藤 大雅

125 内野手 小笠原 蒼

129 内野手 西巻 賢二

131 内野手 清水 詩太

193 内野手 高見澤 郁魅

155 外野手 小針 大輝

読売ジャイアンツ

[caption id="attachment_276320" align="aligncenter" width="1200"] 巨人・代木大和（写真：産経新聞社）[/caption]

巨人は支配下登録選手が70人で、現時点で空き枠はない。今季はE. ルシアーノ、宇都宮葵星、平山功太、J. ティマ、笹原操希、知念大成、代木大和と、育成から支配下に移行した選手が多い。育成選手は36人とセ・リーグでは突出して多く、今後も戦力候補は豊富だが、少ない枠を争う競争も激しい。巨人の支配下選手数は70人、育成選手数は36人。

●支配下登録選手：70/70人

●残り枠：0枠

●育成選手：36人

011 投手 冨重 英二郎

012 投手 林 燦

014 投手 堀江 正太郎

015 投手 鈴木 圭晋

016 投手 千葉 隆広

018 投手 木下 幹也

019 投手 園田 純規

021 投手 松井 颯

023 投手 田村 朋輝

026 投手 吉村 優聖歩

028 投手 富田 龍

029 投手 西川 歩

030 投手 吹田 志道

034 投手 森本 哲星

041 投手 黃 錦豪

042 投手 F. グズマン

047 投手 河野 優作

050 投手 板東 湧梧

063 投手 花田 侑樹

077 投手 石田 隼都

090 投手 石田 充冴

099 投手 京本 眞

006 捕手 松井 蓮太朗

009 捕手 李 健熙

020 捕手 喜多 隆介

022 捕手 亀田 啓太

024 捕手 坂本 達也

002 内野手 中田 歩夢

004 内野手 村山 源

005 内野手 田上 優弥

025 内野手 竹下 徠空

027 内野手 北村 流音

067 内野手 川原田 純平

001 外野手 鈴木 大和

008 外野手 相澤 白虎

049 外野手 C. フェリス

[caption id="attachment_276320" align="aligncenter" width="1200"] 巨人・代木大和（写真：産経新聞社）[/caption]

プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、セ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［2/2ページ］

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中日ドラゴンズ

[caption id="attachment_263358" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの森博人（写真：産経新聞社）[/caption]

中日は支配下登録選手が69人で、残り枠は1。7月31日の期限を前に、追加登録の余地を残している。今季は牧野憲伸、森博人、宮内春輝が育成から支配下へ移行しており、投手陣を中心に動きがあった。育成選手は12人で、投手、捕手、内野手、外野手に候補が残る。残り1枠を後半戦の戦力補強に使うのか、来季以降を見据えた登録に使うのかが焦点となる。中日の支配下選手数は69人、育成選手数は12人。

●支配下登録選手：69/70人

●残り枠：1枠

●育成選手：12人

203 投手 井上 剣也

205 投手 土生 翔太

211 投手 梅津 晃大

213 投手 森山 暁生

219 投手 R. マルティネス

206 捕手 山浅 龍之介

202 内野手 中村 奈一輝

207 内野手 津田 啓史

216 内野手 石川 大峨

218 内野手 川上 理偉

209 外野手 福元 悠真

217 外野手 三上 愛介

広島東洋カープ

[caption id="attachment_269237" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの名原典彦【写真：産経新聞社】[/caption]

広島は支配下登録選手が68人で、残り枠は2。セ・リーグの中では比較的余裕を残している球団のひとつだ。今季は名原典彦、杉田健が育成から支配下へ移行しており、期限前にさらなる引き上げを行う余地もある。育成選手は10人で、投手が5人、捕手が2人、内野手が2人、外野手が1人。後半戦の補強と若手育成の両面で、残り枠の使い方が注目される。広島の支配下選手数は68人、育成選手数は10人。

●支配下登録選手：68/70人

●残り枠：2枠

●育成選手：10人

123 投手 小船 翼

126 投手 竹下 海斗

127 投手 河野 佳

128 投手 杉原 望来

132 投手 D. アリア

122 捕手 安竹 俊喜

124 捕手 小林 結太

125 内野手 岸本 大希

130 内野手 M. ラミレス

131 外野手 N. ロベルト

東京ヤクルトスワローズ

[caption id="attachment_267736" align="aligncenter" width="1200"] 東京ヤクルトスワローズの日隈モンテル【写真：産経新聞社】[/caption]

ヤクルトは支配下登録選手が69人で、残り枠は1。期限前に1枠を使える状況にある。今季は廣澤優、モンテル、そして23年ドラ1の西舘昂汰が育成から支配下へ移行しており、投手・野手ともに昇格実績がある。育成選手は9人で、投手5人、捕手2人、内野手2人という構成。支配下枠が残り1つとなる中、即戦力性やチーム事情を踏まえた判断が注目される。ヤクルトの支配下選手数は69人、育成選手数は9人。

●支配下登録選手：69/70人

●残り枠：1枠

●育成選手：9人

013 投手 竹山 日向

015 投手 小宮 悠瞳

016 投手 西濱 勇星

017 投手 翔聖

019 投手 佐藤 琢磨

022 捕手 松本 龍之介

027 捕手 中川 拓真

025 内野手 根岸 辰昇

026 内野手 髙野 颯太

セ・リーグ支配下残り枠一覧

球団名 支配下 残枠 育成

阪神 70人 0枠 10人

DeNA 68人 2枠 13人

巨人 70人 0枠 36人

中日 69人 1枠 12人

広島 68人 2枠 10人

ヤクルト 69人 1枠 9人

支配下登録期限を前に、DeNAと広島は2枠、中日とヤクルトは1枠を残している。一方、阪神と巨人はすでに70人に達しており、現時点では追加登録を行う余地がない。期限直前まで、各球団の編成判断に注目が集まる。

【了】