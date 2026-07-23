巨人・代木大和（写真：産経新聞社）

　

プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、セ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［1/2ページ］

 

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阪神タイガース

[caption id="attachment_268107" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの嶋村麟士朗（写真：産経新聞社）[/caption]

 

阪神は支配下登録選手が70人に達しており、現時点で空き枠はない。今季は嶋村麟士朗、福島圭音、神宮僚介が育成から支配下へ移行しており、独立リーグから獲得したＤ．ガルシアを最後に、枠を使い切った形だ。阪神の支配下選手数は70人、育成選手数は10人となっている。

 

●支配下登録選手：70/70人

●残り枠：0枠

 

●育成選手：10人

122　投手　　小川 一平

123　投手　　松原 快

125　投手　　伊藤 稜

132　投手　　A. マルティネス

121　内野手　戸井 零士

130　内野手　川﨑 俊哲

133　内野手　J. アルナエス

120　外野手　西 純矢

129　外野手　山﨑 照英

134　外野手　S. コンスエグラ

 

　

 

横浜DeNAベイスターズ

[caption id="attachment_263073" align="aligncenter" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの庄司陽斗（写真：産経新聞社）[/caption]

 

DeNAは支配下登録選手が68人で、残り枠は2。期限前の追加登録が可能な状況にある。今季は庄司陽斗、浜地真澄が育成から支配下へ移行しており、育成投手陣からの昇格実績もある。育成選手は13人で、投手だけでなく捕手、内野手、外野手にも候補を残す。残り2枠を即戦力補強に使うのか、育成選手の引き上げに使うのかが注目される。DeNAの支配下選手数は68人、育成選手数は13人。

 

●支配下登録選手：68/70人

●残り枠：2枠

 

●育成選手：13人

102　投手　　清水 麻成

103　投手　　金渕 光希

111　投手　　吉岡 暖

115　投手　　馬場 皐輔

136　投手　　森下 瑠大

140　投手　　松本 隆之介

127　捕手　　上甲 凌大

130　捕手　　近藤 大雅

125　内野手　小笠原 蒼

129　内野手　西巻 賢二

131　内野手　清水 詩太

193　内野手　高見澤 郁魅

155　外野手　小針 大輝

 

　

 

読売ジャイアンツ

[caption id="attachment_276320" align="aligncenter" width="1200"] 巨人・代木大和（写真：産経新聞社）[/caption]

 

巨人は支配下登録選手が70人で、現時点で空き枠はない。今季はE. ルシアーノ、宇都宮葵星、平山功太、J. ティマ、笹原操希、知念大成、代木大和と、育成から支配下に移行した選手が多い。育成選手は36人とセ・リーグでは突出して多く、今後も戦力候補は豊富だが、少ない枠を争う競争も激しい。巨人の支配下選手数は70人、育成選手数は36人。

 

●支配下登録選手：70/70人

●残り枠：0枠

 

●育成選手：36人

011　投手　　冨重 英二郎

012　投手　　林 燦

014　投手　　堀江 正太郎

015　投手　　鈴木 圭晋

016　投手　　千葉 隆広

018　投手　　木下 幹也

019　投手　　園田 純規

021　投手　　松井 颯

023　投手　　田村 朋輝

026　投手　　吉村 優聖歩

028　投手　　富田 龍

029　投手　　西川 歩

030　投手　　吹田 志道

034　投手　　森本 哲星

041　投手　　黃 錦豪

042　投手　　F. グズマン

047　投手　　河野 優作

050　投手　　板東 湧梧

063　投手　　花田 侑樹

077　投手　　石田 隼都

090　投手　　石田 充冴

099　投手　　京本 眞

006　捕手　　松井 蓮太朗

009　捕手　　李 健熙

020　捕手　　喜多 隆介

022　捕手　　亀田 啓太

024　捕手　　坂本 達也

002　内野手　中田 歩夢

004　内野手　村山 源

005　内野手　田上 優弥

025　内野手　竹下 徠空

027　内野手　北村 流音

067　内野手　川原田 純平

001　外野手　鈴木 大和

008　外野手　相澤 白虎

049　外野手　C. フェリス

[caption id="attachment_276320" align="aligncenter" width="1200"] 巨人・代木大和（写真：産経新聞社）[/caption]

　

プロ野球では、7月31日に支配下登録期限を迎える。育成選手にとっては、今季中に一軍出場資格を得るための大きな節目となる時期だ。各球団はシーズン後半の戦力補強、故障者状況、来季以降の編成も見据えながら、限られた支配下登録枠をどう使うのかが注目される。本記事では公示情報を基に、セ・リーグ6球団の支配下登録選手数、残り枠、育成選手を整理した。※人数は7月23日午前10時時点。［2/2ページ］

 

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中日ドラゴンズ

[caption id="attachment_263358" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの森博人（写真：産経新聞社）[/caption]

 

中日は支配下登録選手が69人で、残り枠は1。7月31日の期限を前に、追加登録の余地を残している。今季は牧野憲伸、森博人、宮内春輝が育成から支配下へ移行しており、投手陣を中心に動きがあった。育成選手は12人で、投手、捕手、内野手、外野手に候補が残る。残り1枠を後半戦の戦力補強に使うのか、来季以降を見据えた登録に使うのかが焦点となる。中日の支配下選手数は69人、育成選手数は12人。

 

●支配下登録選手：69/70人

●残り枠：1枠

 

●育成選手：12人

203　投手　　井上 剣也

205　投手　　土生 翔太

211　投手　　梅津 晃大

213　投手　　森山 暁生

219　投手　　R. マルティネス

206　捕手　　山浅 龍之介

202　内野手　中村 奈一輝

207　内野手　津田 啓史

216　内野手　石川 大峨

218　内野手　川上 理偉

209　外野手　福元 悠真

217　外野手　三上 愛介

 

　

 

広島東洋カープ

[caption id="attachment_269237" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの名原典彦【写真：産経新聞社】[/caption]

 

広島は支配下登録選手が68人で、残り枠は2。セ・リーグの中では比較的余裕を残している球団のひとつだ。今季は名原典彦、杉田健が育成から支配下へ移行しており、期限前にさらなる引き上げを行う余地もある。育成選手は10人で、投手が5人、捕手が2人、内野手が2人、外野手が1人。後半戦の補強と若手育成の両面で、残り枠の使い方が注目される。広島の支配下選手数は68人、育成選手数は10人。

 

●支配下登録選手：68/70人

●残り枠：2枠

 

●育成選手：10人

123　投手　　小船 翼

126　投手　　竹下 海斗

127　投手　　河野 佳

128　投手　　杉原 望来

132　投手　　D. アリア

122　捕手　　安竹 俊喜

124　捕手　　小林 結太

125　内野手　岸本 大希

130　内野手　M. ラミレス

131　外野手　N. ロベルト

 

　

 

東京ヤクルトスワローズ

[caption id="attachment_267736" align="aligncenter" width="1200"] 東京ヤクルトスワローズの日隈モンテル【写真：産経新聞社】[/caption]

 

ヤクルトは支配下登録選手が69人で、残り枠は1。期限前に1枠を使える状況にある。今季は廣澤優、モンテル、そして23年ドラ1の西舘昂汰が育成から支配下へ移行しており、投手・野手ともに昇格実績がある。育成選手は9人で、投手5人、捕手2人、内野手2人という構成。支配下枠が残り1つとなる中、即戦力性やチーム事情を踏まえた判断が注目される。ヤクルトの支配下選手数は69人、育成選手数は9人。

 

●支配下登録選手：69/70人

●残り枠：1枠

 

●育成選手：9人

013　投手　　竹山 日向

015　投手　　小宮 悠瞳

016　投手　　西濱 勇星

017　投手　　翔聖

019　投手　　佐藤 琢磨

022　捕手　　松本 龍之介

027　捕手　　中川 拓真

025　内野手　根岸 辰昇

026　内野手　髙野 颯太

 

　

 

セ・リーグ支配下残り枠一覧

球団名　　支配下　残枠　育成

阪神　　　70人　　0枠　10人

DeNA　　68人　　2枠　13人

巨人　　　70人　　0枠　36人

中日　　　69人　　1枠　12人

広島　　　68人　　2枠　10人

ヤクルト　69人　　1枠　9人

 

支配下登録期限を前に、DeNAと広島は2枠、中日とヤクルトは1枠を残している。一方、阪神と巨人はすでに70人に達しており、現時点では追加登録を行う余地がない。期限直前まで、各球団の編成判断に注目が集まる。

 

【了】