石川大会ベスト4の顔ぶれは？ 星稜が無念のコールド敗退　公立・金沢市工…

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第108回全国高校野球選手権石川大会は22日、準々決勝の4試合が行われ、金沢、小松大谷、遊学館、金沢市工がベスト4進出を決めた。今春の県大会王者・星稜が7回コールドで敗れた一方、金沢市工は12年ぶりとなる準決勝進出を果たした。



金沢は星稜に10-3で7回コールド勝ち。初回に1点を先制すると、2回には一挙4点を奪って主導権を握った。5回と6回に計3点を返されたものの、7回に3点を追加して試合を決め、2年連続でベスト4へ駒を進めた。



大会3連覇を狙う小松大谷は門前を5-1で下した。5回に先制すると、7回にも追加点。9回には3点を奪って突き放し、門前の反撃を1点に抑えた。











遊学館は今春の県大会準優勝・日本航空石川に4-2で勝利した。初回に3点を先制し、3回にも1点を追加。終盤に追い上げを受けたものの、序盤のリードを守り、3年ぶりの4強入りを決めた。



金沢市工は金沢学院大付との接戦を2-1で制した。1点を追う8回に2点を奪って逆転すると、そのまま逃げ切り、12年ぶりとなる準決勝への切符をつかんだ。



準決勝は24日、決勝は26日に行われる。





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