愛媛大会ベスト4の顔ぶれは？ 古豪・松山商が11失点で敗退　四国王者・新…

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第108回全国高校野球選手権愛媛大会は22日、準々決勝の残り2試合が行われ、新田、松山北、松山学院、小松がベスト4進出を決めた。今春の四国大会を制した新田が7回コールドで勝ち上がった一方、昨夏代表の済美は準々決勝で姿を消した。



21日の準々決勝では、新田が今治北に8-1で7回コールド勝ち。初回に先制を許したものの、その裏に同点とすると、2回に3点を奪って勝ち越した。その後も得点を重ね、四国王者が準決勝へ駒を進めた。



松山北は松山商との打撃戦を11-8で制した。4-3とリードされて迎えた4回に一挙8点を奪って逆転。終盤に追い上げを受けたものの、リードを守り切り、2015年以来11年ぶりとなるベスト4入りを果たした。











22日は、松山学院が第3シードの西条に4-1で勝利した。3回にスクイズと適時二塁打で2点を先制すると、5回と6回にも加点。先発・佐藤大翔が1失点で完投し、4年ぶりの準決勝進出を決めた。



小松は昨夏代表の済美に3-0で勝利した。初回と2回に1点ずつを奪って主導権を握ると、8回にも追加点。投手陣も済美打線を無得点に抑え、2年連続で4強入りを果たした。



準決勝は24日、決勝は26日に行われる。











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