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ロサンゼルス・ドジャースはウィル・スミス捕手の復帰時期が見通せない中、トレード期限までに捕手を補強すべきかという新たな課題を抱えている。ダルトン・ラッシング捕手は打撃で結果を残しているものの、スミスが万全でない状態で10月を迎えることへの不安があるようだ。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が言及した。



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スミスは首の負傷によって後半戦も戦列を離れており、復帰の具体的な日程は決まっていない。シーズン開幕時には緊急性が低いとみられていた捕手補強が、トレード期限を前に重要な検討事項となっている。



スミスの離脱中はラッシングが主に捕手を務め、今季186打数で打率.247、本塁打10、打点30、OPS.803を記録。ドジャースが25歳の若手を評価していることに疑いはないが、問題はポストシーズンで頼れる別の選択肢がなくても構わないと考えているかどうかだ。



補強候補の中で最も大物となるのが、ボルチモア・オリオールズのアドリー・ラッチマン捕手だ。3度のオールスター選出を誇り、2028年シーズン後まで球団が保有できるが、獲得には大きな交換条件が必要になる。



急浮上した捕手の補強案について、ロイヤーズ氏は「ラッチマンが加入すれば、ドジャースのポテンシャルを高めるだろう。しかし、獲得コストと長期にわたるポジションの重複を考慮すると、これは実用的な戦力補強というより大物トレードの可能性として捉えるべきだ」と言及した。











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