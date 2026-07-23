宮城大会ベスト4の顔ぶれは？ 仙台育英、東北らが4強入り　古豪・仙台商は…

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第108回全国高校野球選手権宮城大会は22日、準々決勝の4試合が行われ、仙台育英、東北学院榴ケ岡、東陵、東北がベスト4進出を決めた。仙台育英は5年連続、東北は7年ぶりの4強入り。東北学院榴ケ岡と東陵は、ともに2年連続で準決勝へ駒を進めた。



仙台育英は古川学園に5-1で勝利した。初回に2番・斎藤駿多、4番・田山纏の適時打などで3点を先制すると、5回には5番・高岡龍一の2点適時二塁打でリードを広げた。投手陣も相手打線を1得点に抑え、5年連続のベスト4進出を決めた。



東北学院榴ケ岡は仙台城南を4-1で下した。初回に4番・遠藤滉介の2点適時二塁打で先制。1点差に迫られたものの、7回に1番・七森飛の適時三塁打などで2点を加え、相手を突き放した。











東陵は石巻に3-1で勝利した。2回に7番・姉崎真士の適時三塁打で先制すると、6回にも5番・斎藤仁成の適時三塁打で追加点。1点差に迫られた後の8回には5番・斎藤の犠飛でリードを広げ、そのまま逃げ切った。



東北は仙台商を7-3で下した。2回と3回に1点ずつを奪うと、4回には5番・佐藤良洸、7番・荒川陽希の適時打などで3点を追加。仙台商の反撃を受けながらも、序盤から築いたリードを守り、7年ぶりの4強入りを果たした。



準決勝は24日、決勝は26日に行われる。









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