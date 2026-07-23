○ レッドソックス 6－3 オリオールズ ●

● レッドソックス 1－5 オリオールズ ○

＜現地時間7月22日 フェンウェイ・パーク＞

ボストン・レッドソックスの連勝は球団最長タイの「15」でストップ。吉田正尚外野手（32）はダブルヘッダー第1戦に「1番・指名打者」、第2戦には「5番・指名打者」でそれぞれフル出場し、両試合で安打をマークした。

14連勝でこの日を迎えたレッドソックス。第1戦では初回、先頭打者の吉田が右前安打を放って攻撃の口火を切ると、5番カレブ・ダービンの先制適時打など幸先良く4点を先制。そのまま逃げ切って1946年以来、80年ぶりの15連勝を成し遂げた。

勝てば球団新記録の第2戦に臨んだが、前戦とは対照的に先発右腕エドゥアルド・リベラが初回に4失点。4回裏には吉田がエース右腕ブラディッシュから左前適時打を運んだが反撃及ばず、現地7月1日以来、約3週間ぶりの黒星を喫した。

それでもレッドソックスは今回の快進撃により借金11から今季最多の貯金3のV字回復。ワイルドカード圏内3番手に入り、地区首位レイズまで7ゲーム差、2位ヤンキースまでは4.5ゲーム差としている。

吉田は第1戦で3打数1安打、1四球。第2戦では4打数1安打、1打点を記録。今季成績は打率.268、4本塁打、19打点、OPS.736となった。