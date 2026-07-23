







猛暑の7月、なかなか波に乗り切れない中日ドラゴンズ。19日の読売ジャイアンツ戦では、古巣相手に先発した小笠原慎之介に6回無失点と抑え込まれ、NPB復帰後初勝利を献上した。悔しさの残る敗戦から一夜明け、一軍のマウンドに戻ってきたのは髙橋宏斗だった。東京遠征で見えた悔しさと希望を振り返る。（文・チャッピー加藤）





猛暑の夏こそ、ドラゴンズの季節に

[caption id="attachment_261706" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズナイン【写真：産経新聞社】[/caption]











今年の夏も猛暑日や酷暑日が続くようで、暑さがハンパないが、竜党の皆さんはいかがお過ごしだろうか。私は先日、昼間にファームの試合を観に行ってマジで頭がボーッとなり、試合観戦を中断して日陰に避難したほどだ。熱中症にはくれぐれもご用心いただきたい。こまめな水分補給を忘れずに。



つくづく思うのは、夏はやっぱりドラゴンズが有利だ。なんたって空調の効いたドーム球場がホーム、というアドバンテージは大きい。「それを言ったら巨人と、8月は京セラドーム大阪を使う阪神も同じじゃないか」と言われそうだが、首都圏と関西圏の中間地点・名古屋に本拠地を置くドラゴンズは、他球団に比べて移動が格段にラクだ（広島と比べればよくわかる）。そう、恵まれているのである。



7月のドラゴンズは、20日現在で9勝8敗。3連勝したと思ったら直後に3連敗を喫したり、今ひとつ波に乗ることができないでいるが、ライバルチームの投手陣がヘタってくる夏には、そのアドバンテージを活かしてどんどん勝ってもらいたいものだ。快勝すれば気分は爽快。熱さを吹き飛ばす勝利でファンをスカッとさせてほしい。





小笠原慎之介に許した復帰初勝利

[caption id="attachment_276243" align="alignnone" width="1200"] 読売ジャイアンの小笠原慎之介【写真：産経新聞社】[/caption]











ところで9連戦のさなか、7月17日からドラゴンズは東京ドームで巨人と3連戦を行ったが、19日に行われた3戦目は「絶対“アイツ”には勝たせんぞ！」と息巻いているドラゴンズファンが大勢いた。巨人の予告先発投手・小笠原慎之介のことである。



ご存じの通り、小笠原は2015年、東海大相模高校時代に夏の甲子園で全国制覇を果たし、その年のドラフトでドラゴンズから1位指名を受け入団。2024年までの在籍9年間で161試合に登板して46勝65敗、防御率3.62。3年目の2018年には開幕投手も務めた。特筆すべきは、2021年から2024年まで4年連続で規定投球回に達したことで、勝ち数より負け数のほうが多いピッチャーだったが、ローテを休みなく回してくれる貴重な存在だった。



小笠原はかねてよりメジャー志向が高く、2024年オフにポスティングを申請してワシントン・ナショナルズと契約。しかし昨季、メジャーでは先発2試合を含む23試合に登板し、1勝1敗1ホールド、防御率6.98と結果を出せなかった。今季の開幕は2Aで迎えることになり、一時3Aに昇格したものの再び2Aに降格。メジャー再昇格は果たせず、日本球界復帰を決断したのだが、彼の行き先はドラゴンズではなく、先発のコマ不足に悩み、真っ先にオファーを出した巨人だった。



このことについて私個人の感想を言うと、ポスティングが成立した時点でドラゴンズは小笠原の保有権を放棄しており、対価として相応の譲渡金も得ている。だから彼が帰国後どの球団を選ぼうと自由だし、真っ先に好条件を提示した巨人に行ったのは当然だと思う。ドラゴンズは復帰を望むなら巨人以上の額を提示すればいい話で、しなかったのは「期待できる活躍に見合わない」と判断したからだ。その判断もまた自由である。



ただ、そんなことは理屈でわかっていても「よりによって巨人に行くのかよ……」と言いたくなる方々の気持ちは、ライデル・マルティネスの件もあるのでよくわかる。もし移籍先がDeNAやヤクルトだったら、こういう反発の声は起こらなかっただろう。



こういうときは、“帰国祝い”ということで小笠原にヒットを何本もお見舞いして、KOして差し上げればいいのである。それがプロ野球だ。ところが……ドラゴンズ打線は初回、小笠原の前に三者凡退。変化球主体の小笠原にうまくかわされ、3回までパーフェクトに抑えられてしまう。おいおい……。



4回、2死から福永裕基がようやく初安打を放ったが、続くミゲル・サノーが三振に倒れ無得点。5回には石川昂弥が死球→ジェイソン・ボスラーがヒットを放って無死一、三塁のチャンスを作ったが、木下拓哉がショートフライ、続く辻本倫太郎の一塁ライナーに一塁走者・ボスラーが戻れず併殺。6回も細川成也が2死からヒットを放ったが後が続かず、小笠原は6回（87球）、被安打3、奪三振6、無失点で降板。KOどころか得点を奪うことすらできなかった。



ドラゴンズ先発・金丸夢斗も援護のない中で力投したが、5回、トレイ・キャベッジに先制打を浴び、7回にも2点を追加され降板。8回には中継ぎ陣が3点を許し、1-6で小笠原にNPB復帰後初勝利をプレゼントすることになってしまった。こういう“意地でも勝たねばならない試合”を何度も落としているのが、今季のドラゴンズである。申し訳ないがひとこと言わせていただこう。「情けないわ！」



一方、小笠原はみごとなピッチングで、観ていて「自分にはもう後がない」という覚悟を感じた。タフなピッチャーなので夏場、阪神と優勝争いをする上で貴重な戦力となるだろう。今後も“ドラゴンズ戦以外で”頑張ってもらいたいと思う。ドラゴンズ打線も、今度は黒星をプレゼントすべし。





髙橋宏斗が取り戻したエースの投球

[caption id="attachment_276245" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの髙橋宏斗【写真：産経新聞社】[/caption]











そんな悔しい敗戦があった翌20日、ドラゴンズはそのまま東京にとどまり、今度は神宮球場でヤクルトと3連戦だ。初戦、予告先発は髙橋宏斗！ 5月末以来、久々の一軍登板である。ヤクルトの先発は、昨季までドラゴンズにいたナッシュ・ウォルターズ。昨季一軍登板がわずか3試合。自由契約にした投手に抑えられたら、それこそ目も当てられない。私は家から神宮に「絶対に勝て！」と念力を送った。



宏斗は今季、開幕から不振に陥り、5月31日、オリックスとの交流戦では4回もたずに5失点KO。その時点で1勝6敗、防御率4.86という信じがたい成績だった。試合後、井上一樹監督から無期限のファーム再調整を告げられ、以後1カ月半、宏斗の姿は一軍マウンドから消えた。



今季、宏斗の登板試合を生で観て思ったのは、昨季までは彼がマウンドに立った時点で漂っていた“威圧感”が、今季はあまり感じられない、ということだ。



いつもなら打者の手元でグン！と伸びる真っ直ぐが、伸びを欠いて簡単にとらえられてしまったり、制球にバラつきがあったり……突き詰めると、フォームの微妙な狂い、ということなのだろうが、それ以前に「おかしい、こんなはずでは……」という本人の迷いが投球に出てしまっている気がした。それでは打者は怖くないし、どんどん踏み込んでくる。別に故障しているわけではないので「その迷いを断ち切ってこい」というのが無期限再調整に込められた井上監督の意図だろう。



ファームでもメッタ打ちを食らうなど心配されていた宏斗だが、打たれて初めて見えることもある。時期尚早の声もある中、一軍のマウンドに戻って来た宏斗の表情からは、“迷い”が消えていたように見えた。自分本来のボールを投げていれば、そう簡単に打たれない。「オレは髙橋宏斗なんだ」という自信、それこそが今季欠けていたパーツだったように思う。



この日の宏斗は、立ち上がりから“威圧感”を見せていた。初回は内野ゴロを3つ打たせてあっさり三者凡退。2回、増田珠に内野安打を許したが、それも直後に併殺で切り抜ける。150キロ台後半のストレートに、スプリット、カーブを効果的に織り交ぜ、3回から6回まではパーフェクト。圧巻だったのは5回で、増田、宮本丈、武岡龍世を3者三振に仕留めてみせた。これこれ！ この無双ぶりをファンは観たかったのだ。6回まで外野へ打球が飛んだのが1回だけというのがまた凄い。



こんなピッチングを見せられたら、打線も奮起しないわけにはいかないだろう。3回、板山祐太郎のホームランで先制すると、4回には福永、板山の連続タイムリーで2点を追加。6回にも岡林勇希の押し出し死球で1点を加え4-0。宏斗には十分すぎる援護で、このまま完封すると思われたが、ヤクルトもさすがAクラス。7回に粘りを見せる。岩田幸宏がセーフティバントを決め、増田が四球を選んで2死一、二塁のチャンスを作ると、宮本が右翼線を破るタイムリー二塁打を放つ。右翼・板山のファンブルもあって、一塁走者も生還し4-2。試合は一転わからなくなった。



一瞬「またか？」と嫌な予感がしたが、宏斗はここで踏ん張った。代打・石井巧をワンバウンドのスプリットで空振り三振に仕留め、ピンチを脱してみせた。宏斗は8回まで投げ、被安打3、奪三振8、失点2（自責は1）。9回は守護神・松山晋也に託して逃げ切り、宏斗は4月26日のヤクルト戦以来、実に3カ月ぶりの2勝目を挙げた。長いトンネルの先に光を見た、貴重な1勝だったと思う。



もちろん、この勝利だけで「復調」と言い切ることはできないが、8回を95球、6回までわずか64球という少ない球数で勝てたのは、無駄な四球を出さず、打たせて取り、要所では三振を奪う、というエースらしいピッチングができていたからである。私は次戦でもまた、宏斗は無双ぶりを発揮してくれると信じている。ヤクルトが急失速している今、3位とBクラス勢の差も縮まってきた。前半戦の借りを返すべく、後半戦で宏斗が勝ちまくってくれれば、セ・リーグのペナントレースはけっこう面白いことになりそうだ。







【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





















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【了】