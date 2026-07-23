







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、先発陣に故障者や不振選手が相次いでいる。先日からスタートしている後半戦はもちろん、ポストシーズンに向けても不安が残るところだが、米メディア『ファンサイデッド』はライバル投手の引き抜きを勧めている。



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獲得候補に挙げられたのは、ロサンゼルス・エンゼルス所属のリード・デトマーズ投手。今季は日本時間21日終了時点で20登板、3勝6敗、防御率4.16といった数字を残している先発左腕だ。



同メディアは「ブレイク・スネル投手は既にリハビリ登板を開始し、大谷やタイラー・グラスノー投手も10月には万全になるかもしれない。しかし、それはいずれも『そうなれば』という前提の話に過ぎない。そして、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、WS3連覇という大きな目標を運任せにするようなタイプではない。タリック・スクーバル投手は放出可能性が低いとみられるが、幸いにも州間高速道路を少し南へ下った先にいるライバル球団が助けてくれるかもしれない」と言及。



続けて、エメ・シーハン投手ら4名と引き換えにデトマーズを得るトレード案を提案しつつ、「短期的にも長期的にも、先発の『保険』となる存在を確保する価値は大きい。彼は優れた投手育成システムの下で一気に飛躍する可能性がある上、このトレードならプロスペクトの層を大きく削ることなく、ポストシーズンを任せられる先発を獲得できる」と主張している。











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