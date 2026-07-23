兵庫大会ベスト4の顔ぶれは？ 須磨学園が初の4強入り　公立2校、私立2校が…

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第108回全国高校野球選手権兵庫大会は22日、準々決勝の4試合が行われ、神戸国際大付、明石商、社、須磨学園がベスト4進出を決めた。公立の明石商、社と、私立の神戸国際大付、須磨学園が勝ち残り、準決勝は公立対私立の組み合わせとなった。



昨秋の近畿大会を制し、今春のセンバツにも出場した神戸国際大付は、三田松聖に7-0で7回コールド勝ち。2回に先制すると、3回に2点、6回にも3点を加えて突き放した。投げては先発・橋本大智が相手打線を無得点に抑え、危なげなく4強入りを決めた。



明石商は加古川西を9-3で下した。初回に先制を許したものの、2回に追いつき、3回に3点を奪って勝ち越した。5回に1点差まで迫られたが、その裏に5番・足立海晟の走者一掃となる適時二塁打で3点を追加。終盤にも加点し、2年ぶりのベスト4進出を果たした。











社は東播磨に2-0で勝利した。先発・岩井秀耶が相手打線を無得点に抑えて接戦を制し、準決勝へ駒を進めた。



須磨学園も西脇工との接戦を3-2で制した。2-2で迎えた5回、4番・木下翔斗の適時打で勝ち越すと、その1点を守り切った。須磨学園は初のベスト4入りとなった。



準決勝は24日に行われ、勝者は26日の決勝へと臨む。





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