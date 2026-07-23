大阪大会ベスト8の顔ぶれは？ 履正社、近大付がコールド圧勝　公立・生野…

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第108回全国高校野球選手権大阪大会は22日、5回戦の8試合が行われ、近大付、履正社、金光大阪、関大北陽、大商大、箕面学園、生野、東海大大阪仰星がベスト8進出を決めた。シード7校が勝ち上がる中、ノーシードの公立校・生野が唯一、8強に名を連ねた。



今春の府大会王者・履正社は清教学園に11-1で6回コールド勝ち。2回に2点を先制すると、その後は6回まで毎回得点を重ね、相手を突き放した。近大付も豊中に12-0で5回コールド勝ち。初回に2点、2回に4点を奪って主導権を握り、4番・吉岡来輝の本塁打も飛び出した。



春の府大会準優勝・関大北陽は精華を4-0で下した。7回まで両校無得点の投手戦が続いたが、8回に一挙4点を奪って均衡を破った。金光大阪も東淀川に3-0で完封勝ち。2回に先制すると、3回と5回にも加点し、相手に反撃を許さなかった。











箕面学園は、今春のセンバツ王者・大阪桐蔭を破った大阪立命館に2-1で逆転勝ち。1点を先制された直後の4回に2点を奪い、その後はリードを守った。大商大は大体大浪商との接戦を4-2でものにし、8強入りを決めた。



生野は昨夏の大阪代表・東大阪大柏原に5-1で勝利した。初回に先制すると、3回にも1点、4回には3点を追加。先発の中嶋晏葦が相手打線を1得点に抑え、ノーシードの公立校が昨夏王者を退けた。



東海大大阪仰星は堺東との延長11回タイブレークを3-2で制した。2-2のまま延長戦に突入すると、11回裏にサヨナラ勝ち。最後のベスト8への切符をつかんだ。



準々決勝は24日に行われ、勝者は26日の準決勝へ駒を進める。







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