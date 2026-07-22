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ニューヨーク・ヤンキースは捕手不足に加え、チームに闘争心をもたらす存在も必要としている。その補強候補として、ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が適任だとの声が浮上した。米メディア『ヤンクス・ゴー・ヤード』のアダム・ウェインリブ記者が言及した。



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ヤンキースは現在、アーロン・ジャッジ外野手の出場有無にかかわらず、対戦相手から恐れられるような存在感を示せていない。長年の成功によって球団そのものは嫌われているものの、現在のロースターには相手へ立ち向かい、反感を買うような強烈な個性を持つ選手がいないと指摘された。



ラッシングは右打者ではないため、ヤンキースが抱える打線の左右の偏りを解消する存在にはならない。それでも、好戦的な姿勢や、大谷翔平選手にさえ感情を露わにするプレースタイルは、チームに不足している激しさをもたらす可能性がある。



また、ラッシングの左打ちは、ヤンキー・スタジアムでは大きな武器になるとみられている。ドジャースではウィル・スミス捕手が復帰すれば長期的に出場機会が限られる可能性があるため、ラッシングにとっても好条件かもしれない。



急浮上したラッシングのヤンキース移籍の可能性について、ウェンリブ氏は「ヤンキースとドジャースは良好な関係を築いている。さらに、ドジャースにはヤンキースの現体制に感謝すべき理由が山ほどある。なぜ、彼らはこのトレードをやらないのだろうか」と言及した。











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