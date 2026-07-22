







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日終了時点で、2位に11.5ゲーム差をつけナリーグ西地区首位を独走している。WS3連覇に向けて順調に歩みを進めているが、それでも懐疑的な見方は完全には消えないのかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「ドジャースには球史に名を刻むことへの、非常に大きな期待が寄せられている。しかし、どれほど偉大なチームにも、いつかは王座から引きずり下ろされる時が訪れる――。元メジャーリーガーのジミー・ロリンズ氏は、まさにそうした見方を示している。B/Rウォークオフによると、同氏は『今年のWSを制するのはナリーグの球団だ。ただし、それはドジャースではない』と語った」と言及。



続けて、「ドジャースは現在、いくつもの厳しい課題に直面している。ナリーグMVP最有力候補と目されている大谷は、膝の故障により先発ローテから外れることになった。また、大型契約を結んだカイル・タッカー外野手も本来の長打力を発揮できていない。さらに、エメ・シーハン投手も苦戦が続いている。その一方で、ミルウォーキー・ブルワーズなどのライバル球団は王座を脅かす存在となっている。いずれのチームも選手層が厚く、投手力が充実している上、攻撃力も兼ね備えている」と記している。



ロリンズ氏にとって、ドジャースは2015年にプレーした古巣球団だが、今後の戦いに関してはシビアな目で見ているようだ。











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