名門が衝撃のコールド負け…春の県王者、昨夏代表が続々敗退　強豪対決で明…









高校野球 最新情報



第108回全国高校野球選手権の地方大会は22日、各地で大会が佳境を迎え、実力校同士の対戦が相次いだ。春の県大会王者や準優勝校、昨夏の甲子園出場校が、主に準々決勝で姿を消している。



石川大会の準々決勝では、今春の県大会を制した星稜が金沢に3-10で7回コールド負けを喫した。北信越を代表する名門同士の一戦は、金沢が打線を爆発させて快勝。春の県大会準優勝の日本航空石川も遊学館に2-4で敗れ、春の上位2校がそろって強豪対決に屈した。



広島大会では、春の県王者・呉港が準々決勝で広島商に3-5で敗れた。伝統校を相手に終盤まで食らいついたものの、2点差で及ばず、夏を終えた。











千葉大会では、春の県大会準優勝・東京学館浦安が準々決勝で習志野に3-4で逆転負け。3-1とリードして迎えた8回に一挙3点を奪われ、ノーシードから勝ち上がってきた強豪に屈した。



京都大会準々決勝では、秋春の府大会を制した龍谷大平安が鳥羽に7-10で敗退した。両校合わせて17得点が入る打撃戦となったが、鳥羽が名門対決を制してベスト4へ進んだ。



昨夏の甲子園出場校も相次いで姿を消した。大阪大会では東大阪大柏原が生野に1-5で敗れ、5回戦で敗退。徳島大会では鳴門が準々決勝で鳴門渦潮との接戦に1-2で敗れ、愛媛大会では済美が同じく準々決勝で小松に0-3で完封負けを喫した。



春の上位校や前年代表が敗れた一方、勝ち上がったのも各地で実績を持つ実力校だった。地方大会が終盤に差しかかり、強豪同士の対戦が一層激しさを増している。









【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】