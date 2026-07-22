栃木大会のベスト4決定！ 作新学院が9回土壇場で逆転　公立勢3校は準々決…

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第108回全国高校野球選手権栃木大会は22日、準々決勝の4試合が行われ、作新学院、佐野日大、文星芸大付、国学院栃木がベスト4進出を決めた。準々決勝まで勝ち残っていた公立勢の石橋、宇都宮、宇都宮工はいずれも敗退となった。



作新学院は石橋との接戦を5-4で制した。序盤に3点を先行され、その後追いついたものの、7回に勝ち越しを許した。3-4で迎えた9回、犠飛で同点とすると、佐伯洸太の適時三塁打で逆転。土壇場で試合をひっくり返し、準決勝へ駒を進めた。



昨秋の県王者・佐野日大は宇都宮に9-0で7回コールド勝ち。初回に2点を先制すると、2回に3点、3回にも2点を追加した。投手陣も相手打線を3安打無失点に抑え、ベスト4入りを決めた。











今春の県大会を制した文星芸大付は、白鴎大足利を11-4で下した。打線が二桁得点を奪う猛攻を見せ、準決勝へ駒を進めた。



国学院栃木は宇都宮工に11-4で8回コールド勝ち。3点を追う6回に4点を奪って逆転すると、7回に5点を追加した。8回には農作力の本塁打などで点差を広げ、4強への切符をつかんだ。



準決勝は24日、決勝は26日に行われる。







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